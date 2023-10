White Opal jest potwierdzeniem tego, że prawdziwe, czyste i organiczne piękno kryje się w otaczającej nas przyrodzie. Natura, jako doskonałe źródło inspiracji, które nie wymaga poprawek i zbędnych zabiegów, nieustannie fascynuje projektantów Grupy Tubądzin. Zachwyt tym, co TU i teraz, towarzyszył zespołowi TU_Kolektyw podczas procesu poszukiwania i kreowania najnowszych kolekcji, w tym monumentalnej i wyjątkowo malarskiej propozycji White Opal marki MONOLITH.

White Opal to efekt zmiany spojrzenia. Mały, szlachetny kamień oglądany z innej perspektywy, w dużym przybliżeniu, przywołuje obrazy i wzory związane z miejscem jego pochodzenia – Australią i jej bajecznymi plażami widzianymi z lotu ptaka.

Szukając inspiracji, wystarczy uruchomić wrodzoną pasję obserwowania. Nieregularne, fantazyjne i pierwotne inkluzje, obecne we wnętrzu minerału, przypomniały mi wybrzeże Australii. Łagodne linie piasku, fal, wydm układają się w kompozycję, którą natura namalowała sama. To obraz, którego nie warto poprawiać. Wystarczy tylko go uwiecznić i nadać mu właściwy format i kadr, odpowiednią perspektywę – mówi Katarzyna Malinowska, autorka kolekcji.

Chęć uchwycenia indywidualnego charakteru opalu i jego cennej, naturalnej urody towarzyszyła Katarzynie Malinowskiej podczas pracy nad kolekcją. Poszukiwanie odpowiedniej oprawy, która nie przyćmi nadmiarem i zbytnią dekoracyjnością, skierowało projektantkę w stronę przyjrzenia się strukturze kamienia. Wykorzystując wiedzę i technologię Grupy Tubądzin, udało się odtworzyć jej głębię – kolejne elementy grafiki nakładane na jasną powierzchnię płytki przypominają narastające warstwami na mineralnej macierzy wzory i kojarzą się z upływem czasu i działaniem procesów geologicznych.

By wydobyć drzemiące w kamieniu naturalne piękno, skupiłam się na ułożeniu barw w jego strukturze. Artystyczny zamysł polegał na wyborze fragmentu, który należało wyeksponować i ująć w kompozycyjną ramę. Odtworzyłam głęboką strukturę kamienia, nakładając na jasną powierzchnię płytki kolejne elementy grafiki. Pokrywająca je szklista masa podkreśliła trójwymiarowość i przesunęła finalne wrażenie w stronę szlachetnej świetlistości. Odcienie błękitów i szarości, momentami przechodzące w fiolet i brąz, pozwoliły nawiązać do źródeł mojej inspiracji – kamieni szlachetnych z Australii: agatu, onyksu, opalu. Tak powstał obraz, który dawno temu namalowały dla mnie żywioły przyrody – mówi projektantka TU_Kolektyw.

TU_Kolektyw tworzą projektanci, architekci i technolodzy Grupy Tubądzin, osoby związane zarówno z klasycznym, użytkowym designem, jak i wzornictwem przemysłowym i architekturą. Razem poszukują najlepszych rozwiązań, które najdokładniej oddają klimat ich pracy – od momentu inspiracji, poprzez projekt, kreację, aż po aranżację i pomysły na gotowe wnętrza.

OKIEM ARCHITEKTA TU_KOLEKTYW – ARANŻACJA WHITE OPAL AUTORSTWA TOMKA SMUSA

Uchwycenie majestatu i urody kamienia to zadanie, jakie postawili przed sobą projektanci Ceramiki Tubądzin w procesie tworzenia kolekcji White Opal. Wzór małego, szlachetnego minerału poddano monumentalnemu przeskalowaniu i przeniesiono na wielki format. Dzięki temu udało się uzyskać efekt nakładających się na siebie mineralnych warstw i jednocześnie wywołać wrażenie rozmachu i jednorodności.

Każdy element kolekcji stanowi skończoną kompozycję. Świetliste tafle płytki zatrzymują na sobie wzrok i nie szukają na siłę kontynuacji, tworzą całość samą w sobie. Wysoki połysk łagodzi surowość i prostotę kamienia, dodając mu miękkości, ciepła i naturalnej łagodności. Taka jest kolekcja White Opal – oszczędna w wyrazie, ale jednocześnie intrygująca, o spójnej kolorystyce i oryginalnym wzorze – Tomek Smus, architekt TU_Kolektyw.

Motyw nakładających się warstw tworzy nietuzinkową i imponującą dekorację. Jest jak obraz w galerii sztuki – pobudza skojarzenia i sprzyja estetycznej kontemplacji. Podkreśla także dynamikę naszego funkcjonowania – z jednej strony nieprzemijające trwanie, z drugiej podleganie ciągłym, samoistnym przekształceniom.

White Opal doskonale odnajduje się w nowoczesnej architekturze, tworząc kompozycje pełne rozmachu i elegancji, oszczędne w formie, ale jednocześnie harmonijne, przytulne i z delikatnym efektem rozświetlenia. To kolekcja, w której monolit minerału jest wyrazisty, ale nie przytłacza. Stanowi on ozdobę sam w sobie, dlatego też nie wymaga zbyt wielu dodatków. Jego malowniczość podkreślą meble i dodatki wykonane z naturalnych materiałów, w odcieniu beżu i bieli, a także szklane dekoracje, które delikatnie wtopią się w całość aranżacji.

W ofercie marki MONOLITH znajdziemy dwie rektyfikowane płytki gresowe White Opal o grubości 6 mm i wymiarach 2398 x 1198 mm (359,90 zł za m2) oraz 1198 x 1198 mm (269,86 zł za m2), obie w wykończeniu w polerze.

Grupa Tubądzin należy do najlepiej rozpoznawalnych producentów płytek ceramicznych w Polsce. Od prawie 40 lat wyznacza trendy wzornicze, wprowadza nowatorskie produkty i rozwiązania. W Polsce jest pionierem w produkcji płyt wielkoformatowych, sięgających rozmiarem aż 120 x 240 cm. Jej produkty, wytwarzane z najwyższej jakości surowców, znajdują zastosowanie w każdej przestrzeni, nie tylko łazienkowej. Najwyższej jakości płytki, do złudzenia przypominające drewno, marmur czy beton, produkowane w oparciu o najnowocześniejsze światowe technologie są znakiem rozpoznawczym Grupy Tubądzin. W roku 2020 firma sprzedawała swoje produkty do 70 krajów.