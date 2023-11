Planujecie wielkanocne przyjęcie i nie wiecie, jakie ciasto podać swoim gościom? Musicie przygotować pysznego mazurka według przepisu Magdy Gessler! Prowadząca m.in. "Kuchenne rewolucje" zdradziła naprawdę prosty przepis na chyba najpopularniejsze ciasto podawane w Święta Wielkanocne. Wyobrażacie sobie święta bez słodkiego mazurka? My nie, dlatego z pewnością wypróbujemy przepis gwiazdy TVN. Jakie produkty są potrzebne do przygotowania świątecznego mazurka kajmakowego?

Przepis na świątecznego mazurka

Według przepisu opublikowanego na stronie smakizycia.pl do przygotowania ciasta do świątecznego mazurka kajmakowego potrzebujecie:

250 g mąki, 160 gr masła, 100 gr cukru pudru i 2 żółtka.

Do przygotowania dekoracji przygotujcie:

250 g masy kajmakowej, migdały, suszone gruszki, które moczycie przez 10 min w wódce gruszkowej lub gorącej wodzie

Masło musicie rozetrzeć z żółtkami i cukrem pudrem. Następnie dodać mąkę i wszystko wymieszać. Do masy trzeba dodać 2 łyżki chłodnej wody i uformować kulkę, którą odstawiamy do lodówki. Po godzinie wyjąć ciasto z lodówki i rozwałkować na ok. 5 mm. Ciasto przełożyć do formy (wyłożonej papierem do pieczenia) i wstawić do nagrzanego do 190 stopni piekarnika. Ciasto pieczemy przez 15 minut - musi mieć złoty kolor. Na gotowe ciasto wykładamy masę kajmakową i dekorujemy migdałami oraz suszoną gruszką.

I jak wypróbujecie przepis Magdy Gessler? Pochwalcie się, jak Wam wyszło!

Przygotujecie mazurka według przepisu Magdy Gessler?