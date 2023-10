1. KOLEKCJA ZAPACHÓW MARKI JO MALONE LONFON, CELEBRUJĄCA KWIAT RÓŻY

Przedstawiamy kolekcję zapachów marki Jo Malone London, celebrującą kwiat róży - jego lżejszą i świeższą wersję, jak też i głębszą, bardziej zmysłową odsłonę. Każda z czterech – skrytych w specjalnie z tej okazji zaprojektowanych ozdobnych szklanych flakonach - kompozycji zapachowych oferuje inną interpretację królowej kwiatowych ogrodów.

W ramach kolekcji znajdziemy Colognes oraz zapachy do domu, dzięki czemu klienci będą mogli cieszyć się wonią świeżo ściętych kwiatów nieustannie, każdego dnia. Każdy z tych produktów może być wspaniałym prezentem z okazji zbliżających się Walentynek, jak również dla miłośników kwiatowych zapachów.

‘Przez lata, w ramach różnych kolekcji, stworzyliśmy wiele różanych zapachów. Jako że w pewnym sensie podświadomie cały czas powracamy do róży, stwierdziliśmy, że ten ponadczasowy kwiat zasługuje na swoją własną kolekcję.’ Global Head of Fragrance, Céline Roux

Kolekcja zapachów Roses Collection:

Red Roses

Romantyczny zapach różany. Zainspirowany zmysłowym połączeniem siedmiu najpiękniejszych róż świata. Wraz z liśćmi fiołka i odrobiną cytryny, ewoluuje on jak bukiet świeżo ściętych kwiatów.

Zapach dostępny w formie Cologne w ozdobnych flakonach o pojemności 30 ml i 100 ml, świecy oraz dyfuzora.

Ceny:

* Red Roses Cologne 30 ml / 285 zł

* Red Roses Cologne 100 ml / 575 zł

* Świeca Red Roses / 235 zł

* Dyfuzor Red Roses / 340 zł

Rose & Magnolia

Czarujący zapach różany. Zmysłowa, kwiatowa kompozycja o tajemniczej osobowości. Lśniąca magnolia i różany duet. Dekadenckie serce słodkiej róży majowej ocieplone korzennym bogactwem róży damasceńskiej, otulone zmysłową paczulą i ciepłą ambrą.

Zapach dostępny w formie Cologne w ozdobnym flakonie o pojemności 50 ml.

Cena: Rose & Magnolia Cologne 50 ml / 399 zł

Rose Blush

Różany zapach o świeżości płatków tego kwiatu. Urok rumieniących się płatków róży. Pełna życia bazylia i soczysta nuta liczi wnoszą odrobinę zaskoczenia do tej pięknej kwiatowej kompozycji, otulonej poprawiającym nastrój białym piżmem.

Zapach dostępny w formie Cologne w ozdobnym flakonie o pojemności 50 ml.

Cena: Rose Blush Cologne 50 ml / 399 zł

Velvet Rose & Oud

Dekadencki zapach różany. Najmroczniejsza damasceńska róża. Bogata i teksturalna, otulona przydymionym drewnem agarowym. Kompozycja przyprawiona goździkiem, dekadencka dzięki pralince.

Zapach dostępny w formie Cologne Intense w ozdobnym flakonie o pojemności 50 ml oraz świecy.

Ceny:

* Velvet Rose & Oud Cologne Intense 50 ml / 465 zł

* Świeca Velvet Rose & Oud Home / 299 zł

2. NOWA LINIA PRODUKTÓW INVATI ADVANCED OD MARKI AVEDA

NOWA, zawierająca w 98% składniki pochodzenia naturalnego kuracja dla przerzedzających się włosów Invati Advanced™ Solutions for Thinning Hair od marki Aveda to przełomowy system trzech kroków. W jego ramach marka oferuje szampon z peelingiem Exfoliating Shampoo, pogrubiającą włosy odżywkę Thickening Conditioner oraz produkt rewitalizujący skórę głowy Scalp Revitalizer, który zmniejsza utratę włosów aż o 53% i natychmiastowo je pogrubia, a efekty te są widoczne je już przy stosowaniu go zaledwie raz dziennie.

Zainspirowany Ajurwedą, czyli tradycyjną medycyną indyjską, system ten opiera się na ożywiającej mieszance ajurwedyjskich ziół i zapobiega wypadaniu włosów .

“Nowy system Invati™ oferuje niezwykle skuteczne produkty w ramach prostszej pielęgnacji,” mówi David Hutchinson, Vice President, Global Product Marketing w Aveda.

Jest to także dużo prostszy rytuał pielęgnacyjny, gdyż produkty te należy stosować tylko raz dziennie, a nie dwa, jak to było zalecane w przypadku pierwszych kosmetyków z tej linii, które miały premierę w roku 2012. Oprócz tego, wpisując się w filozofię marki Aveda, czyli oferowanie niezwykle skutecznych produktów zawierających naturalne, bardziej przyjazne planecie składniki, system Invati Advanced™ zawiera w 98% składniki pochodzenia naturalnego.

3. SEE STRENGTH - Odkryj siłę The Eye Concentrate

Wzmocniony niezwykłym eliksirem Concentrated Miracle Broth™ - The Eye Concentrate zapewnia skórze wokół oczu niezwykle intensywną pielęgnację. Rezultaty? Drobne linie, zmarszczki i cienie stają się mniej widoczne.

THE EYES HAVE IT THE LIFTING EYE SERUM

THE EYE CONCENTRATE Zmniejsza cienie, drobne linie i zmarszczki mimiczne. Opracowany na bazie Concentrated Miracle Broth™, jest szybko wchłaniającym się kremem, który dostarcza skórze niezbędnej energii i mocnej dawki nawilżenia.

THE EYE BALM INTENSE Nadaje delikatnej skórze blasku. To kojący balsam, który regularnie stosowany wygładza, zmniejsza widoczne obrzęki i odpręża skórę wokół oczu, zmniejszając widoczne oznaki zmęczenia

THE LIFTING EYE SERUM Ujędrniona skóra okolic oczu. To jedwabiste serum pod oczy widocznie napina i wygładza, zapewniając spojrzeniu odmłodzony, świeży wygląd, co sprawia, że twarz staje się promienna i wygląda na wypoczętą. Kompleksowa kuracja do skóry okolic oczu od La Mer