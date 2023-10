1. Krem BB HYALURONIC ALOE ALL-IN-1 - wyjątkowe połączenie kwasu hialuronowego i ekstraktu z aloesu.

Czujesz, że Twoja skóra potrzebuje pielęgnacji i nawilżenia, a jednocześnie wyrównania kolorytu i ukrycia niedoskonałości? Wypróbuj krem BB HYALURONIC ALOE ALL-IN-1 od Garnier. W tym roku produkt przeszedł metamorfozę i powraca w nowej odsłonie z innowacyjną, lekką formułą zapewniającą korzyści pielęgnacyjne i zdrowe, oddychające krycie.

Marka Garnier realizuje ideę Green Beauty i dąży do znacznego zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne, dlatego przeprojektowana została tubka i plastik zastąpiono kartonem.

Mat. prasowe

2. HYLAUROGEL – nowe serum z portfolio MIXY

Serum przeznaczone dla osób ze skórą wrażliwą, normalną i suchą. Produkt łagodzi skórę wrażliwą od pierwszego zastosowania, redukując uczucie dyskomfortu i ściągnięcia. Zapewnia intensywne nawilżenie przez 24h.

Po 4 tygodniach stosowania serum skóra jest bardziej miękka, gładsza, wypełniona i wygląda zdrowiej. HYLAUROGEL nie zatyka porów, ma świeżą konsystencję, szybko się wchłania i nie klei się. Przynosi natychmiastowe ukojenie oraz nawilżenie i sprężystość na 24 h.

Serum zawiera wysokie stężenie składników aktywnych: 5% Witamina B3 +Prowitamina B5 + Kwas Hialuronowy, oraz ma hipoalergiczną formułę stworzoną pod kontrolą medyczną.

Mat. prasowe

3. Puder modelująco – rozświetlający Immediate Beauty Loose Powder od Fèerie Cèleste, 4 odcienie

Luksusowy, uniwersalny puder wykończeniowy o niesamowicie lekkiej, wtapiającej się w skórę konsystencji. Zawiera unikalne, wielowarstwowe pigmenty optyczne oraz biały szafir, które nadają twarzy wielowymiarowości i cudownie ją modelują, zapewniając subtelny i niezwykle naturalny efekt gry światła, bez ciężkiego metalicznego wykończenia.

Nałożony na twarz, podkreśla delikatnie kontury, optycznie wyszczupla – makijaż przestaje wyglądać płasko. Zawarte w pudrze mikrosfery optycznie wygładzają i nadają skórze gładkości oraz jedwabistości. Świetnie nadaje się do cery suchej – redukuje jej matowość i daje efekt zdrowej, odżywionej i nawodnionej skóry.

BOGATY KOMPLEKS 7 OLEJKÓW: Puder został dodatkowo wzbogacony w oleje z siedmiu szlachetnych kwiatów: jaśminu, piwonii, wiśni japońskiej, gorzkiej pomarańczy, lawendy, dzikiego bzu czarnego oraz róży damasceńskiej

JAŚMIN – Ma właściwości antyoksydacyjne. Łagodzi podrażnienia, koi i poprawia elastyczność skóry.

PIWONIA – Ma właściwości antyoksydacyjne i łagodzące.

WIŚNIA JAPOŃSKA – Ma właściwości nawilżające i wygładzające skórę – zmiękcza ją i poprawia elastyczność.

KWIAT POMARAŃCZY – Ma właściwości antyoksydacyjne i antybakteryjne. Uspokaja skórę i zapobiega podrażnieniom.

LAWENDA – Ma właściwości antyoksydacyjne i antybakteryjne. Działa łagodząco na skórę.

BEZ – Ma właściwości antyoksydacyjne i tonizujące. Działa łagodząco i zmiękczająco, zmniejsza opuchliznę i obrzęki.

RÓŻA DAMASCEŃSKA – Ma właściwości antyoksydacyjne (niszczy wolne rodniki), antybakteryjne i przeciwzapalne.

Mat. prasowe

4. Ekstrakt z piwonii dla ukojenia skóry głowy Klorane

Dobra wiadomość dla wszystkich, których skóra wymaga ukojenia. Botanicy i farmaceuci z laboratoriów Klorane znaleźli interesujący składnik pochodzenia naturalnego - pozyskiwany w specjalnych warunkach ekstrakt ze starannie wyselekcjonowanego gatunku chińskiej piwonii Paeonia lactiflora Pall. Kojący składnik kwiatu Piwonii pomaga łagodzić nieprzyjemne uczucia napięcia, swędzenia oraz pieczenie podrażnionej i wrażliwej skóry głowy.

W tej linii Klorane znajdziemy:

• Szampon o właściwościach oczyszczających i kojacych

• odżywkę potęgującą efekt ukojenia, która dodatkowo pozwala na odpowiednią pielęgnację – uławia rozczesywanie i łagodzi uczucie dyskomfortu na wrażliwej skórze głowy.

Mat. prasowe

5. Curcumin Gentle Cleansing Milk – delikatne mleczko do demakijażu marki Dermash

Już kilka minut dziennie wystarczy, by odmłodzić skórę. Wieczorem wystarczy dobry rytuał oczyszczający. Może być nie tylko przyjemny, ale też działać jak zabieg w gabinecie. Curcumin Gentle Cleansing Milk – delikatne mleczko do demakijażu dedykowane problematycznej skórze wymagającej delikatnego demakijażu. Łagodna formuła dokładnie oczyszcza skórę z pozostałości makijażu oraz zanieczyszczeń, nie uszkadzając naturalnej bariery ochronnej skóry.

Bogata w składniki bioaktywne pielęgnuje wrażliwą skórę, łagodzi i wyrównuje jej koloryt. Przywraca naturalne pH. Lekka, nietłusta konsystencja mleczka pomaga utrzymać odpowiednie nawilżenie skóry dla jej optymalnego komfortu. Nie powoduje uczucia wysuszenia. Mleczko nie zawiera składników oczyszczających, które podrażniają i osłabiają naturalny płaszcz ochronny skóry. Nie powoduje szczypania i łzawienia oczu, nie zatyka porów skóry.

Mat. prasowe

6. Kuracja Novoxidyl w odpowiedzi na wypadanie włosów.

Novoxidyl Szampon® oraz Novoxidyl Tonik® zawierają składniki, które działają stymulująco na podział komórek mieszka włosowego oraz na wydłużenie okresu życia włosa. Aktywne cząsteczki zawarte w preparatach NOVOXIDYL® działają poprzez stymulację podziału komórek mieszka włosowego, co powoduje wzrost włosów, hamuje ich wypadanie i wzmacnia cebulki.

Novoxidyl Tonik® jest podstawą kuracji, ponieważ zawiera aż 4 substancje o sprawdzonej naukowo skuteczności przeciw wypadaniu włosów. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując Novoxidyl Szampon® i Novoxidyl Tonik®- razem.

Mat. prasowe

7. Yumi Aloe Banan - idealna receptura dla spragnionej skóry

Balsam do ciała Aloe Banan to połączenie soku z aloesu ze składnikami, które wzmacniają jego intensywnie nawilżające działanie. Bogaty i naturalny skład nawilży nawet najbardziej wymagającą skórę – suchą i podrażnioną. Aloes przyniesie ulgę i nawilży, a masło shea zregeneruje skórę, łagodząc podrażnienia. Roślinny kolagen zawarty w aloesie i naturalny olej migdałowy odżywią i odmłodzą skórę. Ich działanie wzmocni witamina E, która zwana jest eliksirem młodości. Mocznik głęboko nawilży, a alantoina zregeneruje skórę, pozostawiając ją jedwabiście gładką i zadbaną. Przyjemny, owocowy zapach banana długo utrzymuje się na ciele. Wygodna tuba doskonale sprawdzi się zarówno w czasie domowego #osiędbania, jak i w czasie podróży czy treningu. Opakowanie balsamu nadaje się w 100% do recyklingu – zadbajmy o Ziemię razem! Sięgnij po ten odżywczy koktajl dla twojej skóry!

Produkt dostępny w drogeriach Rossmann.

CENA : 200 ml / 13,99 zł