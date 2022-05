Optymalna ochrona przez całe lato! Poznaj nowe genialne kosmetyki od LANCASTER

Aż trudno uwierzyć, że astronomiczne lato dopiero się zaczyna. W ciągu paru ostatnich tygodni pogoda była tak słoneczna, a temperatury tak wysokie, że wszyscy poczuliśmy się jak w środku sierpnia. Więcej: Letni niezbędnik kosmetyczny Ale letnia pielęgnacja rządzi się zupełnie innymi prawami niż jej wiosenny czy zimowy odpowiednik. Sukienki stają się lekkie, spodnie krótkie, a makijaże lżejsze. Ale letni blask nie pojawia się sam! Dlatego wybraliśmy nasze ulubione kosmetyki, które pozwolą wam go uzyskać natychmiast. Więcej: Pielęgnacja włosów latem – jakie kosmetyki do włosów wybrać? Twarz Lancaster Dzięki kremowi BB z filtrem przeciwsłonecznym podkreślanie opalenizny jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Jego uniwersalny kolor sprawia, że krem sprawdza się na wszystkich odcieniach skóry, nawet najjaśniejszym. Sprawia, że skóra jest rozświetlona i wygląda zdrowo, jeszcze zanim pojawi się opalenizna. Krem BB Sun Sensitive BB Cream SPF 50, 139 zł. Avéne Ekstremalnie lekka, ochronna mgiełka o konsystencji delikatnego olejku, idealnie się wchłania i nie pozostawia uczucia lepkości. Dzięki uniwersalnej formule nadaje się do ochrony słonecznej twarzy i ciała. Po aplikacji staje się transparentna. A najlepsze? Pachnie jak lato w sprayu! Ochronna mgełka do twarzy i ciała SPF 30 , 69 zł za 150 ml. Glov Bez Glova ani rusz! Innowacyjny gadżet, dzięki któremu jednym pociągnięciem dłoni usuniemy najbardziej oporny makijaż tylko przy pomocy wody nie bez powodu bije rekordy popularności. On naprawdę działa. Tego lata polska marka przygotowała podręczny zestaw podróżny, który idealnie się nada na letnie wyjazdy za miasto. Podręczny zestaw do demakijażu do każdego typu skóry, 59,90 zł....