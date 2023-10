Wiosna to wymagający czas dla skóry, która po zimie często jest szara, matowa i pozbawiona blasku. Kompleksowy program jej rewitalizacji poleca dr n. med. Magdalena Łopuszyńska, dermatolog, certyfikowany lekarz medycyny estetycznej, właścicielka Gabinetu Kosmetyki Lekarskiej Bella w Warszawie (www.bella-derm.pl).

Reklama

Na co szczególnie zwrócić teraz uwagę?

- Wiosna to jedna z najpiękniejszych pór roku, która sprzyja odnowie, skłania do oceny własnego wyglądu, a co za tym idzie do zadbania o skórę, sylwetkę i włosy. Zima często pozostawia na skórze negatywne ślady – szary koloryt, brak świeżości i blasku. Potrzebne są: oczyszczenie, nawilżenie, dotlenienie i kompleksowa rewitalizacja. Ważne jest, by już w czasie pierwszej wizyty w gabinecie ustalić pełny program odnowy. Okres wiosny należy wykorzystać szczególnie umiejętnie, upragnione lato bowiem czyni na skórze najwięcej szkód i nie jest sprzymierzeńcem większości zabiegów – ze względu na destrukcyjne działanie promieniowania ultrafioletowego. Dlatego też teraz musimy wzmocnić skórę, by z nowym potencjałem energetycznym przetrwała lato.

Od czego zacząć program odnowy?

- Bardzo cenię zabiegi o działaniu złuszczającym, ale niezbyt inwazyjne. Mogą to być: mechaniczna mikrodermabrazja, powierzchowne bądź głębokie chemiczne eksfoliacje lub złuszczanie za pomocą światła laserowego. Uruchamiają one procesy naprawcze w skórze właściwej, dzięki czemu cera odzyskuje ładny koloryt, jest bardziej napięta, zmniejszają się przebarwienia, liczba zaskórników oraz ilość wydzielanego łoju. Naprawie ulegają wewnętrzne procesy zwiększające syntezę kolagenu i elastyny, przyśpiesza się też metabolizm komórkowy, polepsza się ukrwienie, a tym samym dotlenienie komórek skóry. Zabiegi złuszczające są doskonałe zarówno dla skóry dojrzałej, jak i młodej z tendencją do łojotoku i trądziku. Obecnie ich gama jest tak różnorodna, że bez problemu można opracować program kuracji, który zadowoli każdego pacjenta, dopasowując się do jego indywidualnych potrzeb – rodzaju skóry czy nawet trybu pracy.

Pinterest

Jaki jest kolejny krok?

- Stymulacja skóry. To przede wszystkim mezoterapia, czyli wprowadzanie w skórę (igłą, Dermapenem bądź urządzeniem do mezoterapii próżniowej wieloigłowej Vital Injector 2 ) różnych substancji stymulujących i nawilżających, np. kwasu hialuronowego (Juvederm Volite, Restylane Skinbooster Light), peptydów biomimetycznych, atelokolagenu Linerase czy osocza bogatopłytkowego. Za ich pomocą pobudzamy procesy regeneracyjne, co powoduje, że skóra robi się bardziej napięta, świeża, pełna blasku, a najdrobniejsze zmarszczki znikają. Regularne wykonywanie mezoterapii sprawia, że skórara starzeje się wolniej.

A urządzenia, np. lasery?

- Na okres przejściowy szczególnie polecam laser Fotona Dynamis SP w trybie FRAC3, który tworzy głęboko w skórze „wyspy” termicznego uszkodzenia. Miejsca, gdzie koncentruje się energia, są stymulowane do produkcji kolagenu. Mikrouszkodzenia w skórze powstają znacznie głębiej niż przy tradycyjnych zabiegach laserowych, więc efekt jest bardziej spektakularny i pozwala na mocne naciągnięcie skóry. Po zabiegu nie ma podrażnienia, obrzęku ani bólu. Owal twarzy poprawi też skutecznie metoda HIFU Ultraskin II, która zapewnia natychmiastowy i trwały efekt liftingu.

Zobacz także

Jak przygotować do lata ciało?

Wiosna to ostatni dzwonek na laserowe usuwanie owłosienia – musi minąć minimum jeden miesiąc między ostatnim zabiegiem a ekspozycją na słońce. Ale nawet jeden zabieg zwolni porost włosów i ułatwi przetrwanie lata, a jesienią można kontynuować epilację. Polecam zabiegi bezpiecznym i bezbolesnym laserem Vectus. Zimowe rozleniwienie nierzadko nasila też objawy cellulitu. Tutaj sprawdzą się: relaksujący, a jednocześnie bardzo skuteczny zabieg Venus Legacy, Endermologie LPG czy miejscowe usuwanie tkanki tłuszczowej za pomocą technologii HIFU. Obowiązkowo zabiegom powinny towarzyszyć dieta, ćwiczenia fizyczne i rezygnacja z zakładania nogi na nogę podczas siedzenia. Zabronione są papierosy, alkohol oraz pokarmy kwasotwórcze. Pamiętajmy, że walka z cellulitem to nie tylko zabiegi – to współdziałanie wielu różnych czynników.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Gabinet Bella.