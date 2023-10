Żeby w pełni oderwać się od codzienności, polecamy wybrać na bazę noclegową hotel – najlepiej taki, gdzie zjesz dobre śniadania, poczujesz się dobrze zaopiekowany i będziesz mieć wiele doznań estetycznych. Polecamy hotele takie jak Vienna House – każdy obiekt ma swój indywidualny charakter, każdy zachwyca innym wystrojem wnętrz, ale wszystkie łączą luksus z autentycznością i prostotą. Vienna House znajdziesz w Łodzi, Krakowie, Warszawie, Katowicach i Międzyzdrojach.

Mat. promocyjne

Dlaczego warto wybrać się na weekend do innego miasta?

Jedną z zalet miejskiego citybreaku jest to, że bez względu na pogodę nie będziesz się nudzić. W plenerze deszcz krzyżuje większość planów. W mieście burzę można przeczekać w przytulnej kawiarni, muzeum czy galerii – tej ze sztuką albo tej ze sklepami. Możesz też wrócić do hotelu i tam wypocząć w komfortowych warunkach, gdzie sam spokój panujący w obiekcie ma relaksujące działanie. W Vienna House pomyśleli również o tym, że zieleń roślin ma kojące działanie. Na czas pobytu możesz „adoptować” roślinkę, którą zabierasz do pokoju. W hotelu nie musisz martwić się o sprzątanie czy ścielenie łóżek. Ekipa sprzątająca zrobi to za ciebie, choć warto pamiętać o swoim śladzie węglowym. Jeżeli więc nie potrzebujesz sprzątania, warto o tym poinformować obsługę. W Vienna House możesz to zrobić zawieszając „zielony woreczek” na drzwiach. W zamian za ten gest solidarności ze środowiskiem otrzymasz mały prezencik od hotelu.

Mat. promocyjne

(Lobby hotelu Vienna House Easy Cracow; fot. Vienna House)

Co robić w mieście w czasie weekendu?

Opcji masz całe mnóstwo w zależności od tego, co lubisz! Polecamy jednak zejść z utartych ścieżek i poszukać atrakcji poza głównym szlakiem turystycznym. W Łodzi wystarczy skręcić w bramę przy ulicy Piotrkowskiej, aby znaleźć się w wyjątkowym Pasażu Róży albo przejść się śladem łódzkich murali. W Krakowie nieopodal hotelu Vienna House Easy Cracow znajdziesz piękny Ogród Botaniczny. W Katowicach możesz wypić piwo w barze pod ziemią w kopalni Guido. W Warszawie wybierz się na Służewiec na Tor Wyścigowy, który znajduje się dosłownie 10 minut od Vienna House Mokotow Warsaw lub też odwiedź odnowioną Pragę. W wakacje sprawdź też lokalną ofertę letnich festiwali na świeżym powietrzu. W hotelowym concierge na pewno znajdziesz wiele wskazówek.

Mat. promocyjne

(Łódzka Manufaktura i znajdujący się na jej terenie hotel Vienna House Andel’s Lodz; fot. UMŁ)

Dlaczego warto wybrać hotel na weekendowy citybreak?

Poza sprzątaniem są jeszcze inne zalety wybrania hotelu jako swojej bazy wypadowej. Przede wszystkim – śniadanie! Długie, leniwe śniadania hotelowe w formie bufetu to czysta magia! Zwróć uwagę, co dany obiekt ma w ofercie. Hotele ekonomiczne często ograniczają się do podstawowych produktów. Tak na pewno nie jest w Vienna House, gdzie znajdziesz mnogość śniadaniowych smakołyków. W Vienna House Andel’s Lodz masz kącik wegetariański, w Vienna House Easy Katowice możesz samodzielnie wycisnąć sok owocowo-warzywny, w Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje dzieci maja swój osobny stolik ze śniadaniowymi przysmakami.

Mat. promocyjne

(Śniadanie do łóżka to też opcja, którą możesz wybrać w hotelu; fot. Vienna House)

Warto również skorzystać z oferty hotelowych restauracji a la carte. Wbrew powszechnej opinii ceny wcale nie są wygórowane (choć to oczywiście zależy od miejscówki), a coraz częściej hotelowa gastronomia stawia na oryginalne kulinarne doświadczenia. W krakowskiej restauracji Mavericks w Vienna House Andel’s Cracow spróbujesz kalifornijskich dań, a w łódzkiej restauracji Delight – smaków kuchni czterech kultur.

Mat. promocyjne

(Restauracja Mavericks Cracow; fot. Vienna House)

W hotelu masz zapewnioną obsługę na wysokim poziomie. Gościnność jest wpisana w DNA obiektów, więc w razie jakichkolwiek problemów czy pytań – będzie miał ci kto pomóc. Możesz też czuć się w hotelach swobodnie – szczególnie takich, które stawiają na autentyczność i relacje z gościem. Lobby coraz częściej jest miejscem tętniącym życiem, gdzie możesz spotkać innych podróżnych i wymienić się doświadczeniami. Oczywiście jak nie ma formalnych ograniczeń.

Mat. promocyjne

(Paulla kręciła w Vienna House Andel’s Lodz teledysk ku czci Krzysztofa Krawczyka; fot. Paulla)

Poczuj się jak gwiazda

Weekendowy pobyt w hotelu poza tym sprawi, że poczujesz się jak gwiazda! To ty będziesz gościem, który zostanie obsłużony, który zrelaksuje się w spa, saunie czy na basenie. Który spokojnie rozsiądzie się w restauracji i poczeka na zamówienie. Który będzie przemierzał te same korytarze, co znani celebryci. Kto wie, może będzie spać w tym samym łóżku, co kiedyś spał Justin Bieber, Rihanna, Marek Kaliszuk czy Sanah (którzy odwiedzali Vienna House Andel's Lodz). A może nawet spotkasz Twojego idola w czasie śniadania?

W Vienna House do 22 sierpnia trwa promocja „30 i więcej powodów, aby podróżować do ...” w ramach której można zarezerwować wakacyjny nocleg nawet o 30% taniej: Promocja Vienna House.