Czasem elegancka i stylowo ubrana, a czasem naturalna i bez makijażu. Zazwyczaj towarzyska i wygadana, dzisiaj nieco introwertyczna i ceniąca sobie spokój – jedna kobieta, a ma tak wiele różnych oblicz. Marka Avon rozumie kobiety, wie, że każda z nich jest wyjątkowa i zachęca je do tego, by były dumne z tego, kim są. W tym roku chcąc, by każda kobieta czuła wolność wyboru, jaką siebie chce pokazać światu, Avon wypuszcza nowy zapach w kolekcji Eve – Embrace. To wyjątkowe perfumy, które odzwierciedlają różne aspekty kobiecej osobowości.

Kompozycję wyjątkowych perfum Eve Embrace otwierają urzekające kwiatowe aromaty różowej piwonii i osmantusa. Dopełnienie tego niezwykle subtelnego i kobiecego zapachu stanowi wyrazisty, ciepły, karmelowo-piżmowy akord, któremu nie sposób się oprzeć.

Ambasadorką nowych perfum oraz pozostałych wariantów zapachowych z tej linii została Natalia Kukulska – jedna z najbardziej znanych polskich piosenkarek, która na scenie muzycznej obecna jest od ponad trzydziestu lat, prywatnie żona i mama trójki dzieci.

- Perfumy to dla mnie coś więcej niż sam zapach. Powinny odzwierciedlać mnie, mój charakter, ale też dodawać mi pewności siebie, kiedy tego potrzebuję, i tworzyć nastrój, aurę wokół mnie…. Lubię, kiedy zapach towarzyszy mi w różnych momentach dnia i moich działaniach, nawet gdy jestem prywatnie z rodziną, a także podczas koncertów czy spotkań towarzyskich, dlatego wybieram taki, który pasuje do każdej roli, którą pełnię w moim życiu – mówi Natalia Kukulska.

Eve to jedna z kobiecych linii zapachów Avon, która pierwszy raz pojawiła się w ofercie marki w 2017 roku. Oprócz wody perfumowanej Embrace, można w niej znaleźć takie warianty zapachowe, jak: Truth, wyrażający radość bycia sobą, Confidence dodający pewności siebie, uwodzicielski Alluring, a także Elegance, dla każdej kobiety, która chce poczuć się elegancko.

