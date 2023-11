2 z 5

Zacznijmy od wrażeń. Auto jest ładne, drapieżne i już na pierwszy rzut oka różni się od „cywilnej” wersji Swifta. Dwie wyraźne końcówki rur wydechowych (wrócimy jeszcze do nich), czarne progi i dokładki pod zderzaki wyglądające jak karbonowe (choć to po prostu dobrej jakości plastik), duże 17-calowe felgi.

We wnętrzu dobrej jakości wykończenia, obszyte czerwoną nicią wygodne kubełkowe fotele, świetna, wygodna kierownica. Wszystko to nadaje sportowy charakter. Ale… to dalej wygodne, miejskie auto, w którym bez problemu zmieszczą się wygodnie cztery osoby i całkiem sporo bagażu (265 litrów bagażnika).

A jak się nim jeździ?