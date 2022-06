Nowy adres na mapie Warszawy. W klinice Estell Forest kompleksowo zadbasz o cerę i wymodelujesz ciało

Pozbycie się zbędnych kilogramów i cellulitu przed urlopem to nie „mission impossible”. Procedury wykorzystujące technologie high tech przyspieszają utratę centymetrów w pasie czy biodrach oraz rozbijają złogi tłuszczu pod skórą, które objawiają się w postaci skórki pomarańczowej. Dodatkowo umożliwiają wymodelowanie trudnych obszarów ciała, jak np. wewnętrzna strona ud czy dół brzucha i ramiona, dzięki czemu z przyjemnością będziesz eksponować ciało w bikini i krótkich szortach. Dr Katarzyna Dąbrowska z kliniki Estell Forest w Warszawie podpowiada, które terapie wykonać, by cieszyć się widocznymi efektami. Zabiegi modelujące sylwetkę z kliniki Estell Forest „Ujędrnianie ciała i spalanie niechcianego tłuszczu to potrzeby, które o tej porze roku są szczególnie intensywne wśród naszych Pacjentek. To dobrze, że medycyna estetyczna przychodzi nam z pomocą także wtedy, kiedy myśląc o urlopie humor psuje nam perspektywa pokazania kawałka ciała po zimowych miesiącach. Moje pacjentki najczęściej korzystają z terapii łączonych, czyli indywidualnie dobranej sekwencji zabiegów wykorzystujących różne technologie. Podczas autorskich terapii wykorzystuję m.in. innowacyjną technologię HIFEM, która ujędrnia pośladki i rzeźbi mięśnie brzucha. Półgodzinny zabieg działa jak niezwykle intensywny trening i stymuluje organizm do wysiłku porównywalnego np. do wykonania 20 tys. przysiadów. Z reguły upragnione efekty widoczne są już po czterech sesjach zabiegowych, a jeśli uzupełnimy to o działanie innych technologii i rozwiązań medycznych, które zagęszczają, ujędrniają skórę to finalne rezultaty są jeszcze lepsze,” wyjaśnia dr Katarzyna Dąbrowska. Właściwy wybór kliniki W przypadku terapii łączonych niezwykle istotna jest znajomość różnych dostępnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej oraz doświadczenie w ich...