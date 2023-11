Słyszysz „samochód dla klasycznej, polskiej rodziny”, myślisz „kombi z dużym bagażnikiem”? Te czasy dawno minęły. Aktualne nie tylko inne modele cieszą się większą popularnością. Dziś pasje do motoryzacji dzielą także panie, a więc w większości gospodarstw domowych są już dwa samochody – jeden dla niej, jeden dla niego. Współczesna kobieta nie chce jeździć małym autem i nie przemawia do niej argument, że wszędzie się nim wciśnie. Faceci też to wiedzą i coraz częściej sobie to cenią. Twoja partnerka nieustannie zabiera ci kluczyki? Nadszedł czas, by na drodze tworzyć duet idealny. Ostrzegamy! Istnieje ryzyko, że od tej pory na romantyczne kolacje będziecie jeździć oddzielnie. Ale parkować z pewnością ramię w ramię. W życiu tworzycie zgrany duet niczym Pan i Pani Smith? Nowe SUV-y marki DS będą dla was idealne.

Miejski szyk we francuskim wydaniu

Nowy SUV DS 7 CROSSBACK dostępny jest w czterech wariantach wyposażenia. Ich poszczególne nazwy doskonale oddają charakter auta: Chic, Be Chic, So Chic i Grand Chic. „Szyk” to w przypadku tego auta słowo-klucz. Zgrabny, opływowy kształt SUV-a DS 7 sprawia, że jest to samochód wyjątkowo elegancki i z pazurem. Paniom, jego wygląd, kojarzy się z męską muskulaturą. Na uwagę zasługują także aluminiowe obręcze, które podkreślają dynamiczny charakter auta. Nowoczesny, aktywny mężczyzna, który ceni sobie nie tylko komfort, wygodę i bezpieczeństwo, ale także wizerunek, za kierownicą tego auta będzie miał wrażenie, jakby było dla niego uszyte na miarę.

Prezent, którego nie odmówi

Nie tylko ubiór i makijaż zdradzają charakter kobiety. Jej auto również. DS 3 CROSSBACK został stworzony z myślą o kobietach z klasą, które lubią czuć się pewnie na drodze. Nowoczesna, zgrabna sylwetka tego modelu przykuwa uwagę obu płci. Wisienką na torcie są ukryte w drzwiach klamki, które wysuwają się, gdy ich potrzebujesz. Jest tylko pewien problem – kolory karoserii, które proponuje producent, są tak zjawiskowe, że wybór może być sporym problemem. Kto raz zobaczy na żywo Rouge Rubi, Bleu Millenium lub Imperial Gold, ten nigdy już nie zawiesi oka na czarnym aucie. A już na pewno nie kobieta!

Najwyższy poziom bezpieczeństwa na drodze

Komfort jazdy zapewnia nowy układ zawieszenia o zmiennej sile amortyzacji i wielu trybach pracy, który wykorzystuje dane, takie jak: przyspieszenie, prędkość i kat skrętu kierownicy. To jednak nie wszystko. Dzięki umieszczonej na przedniej szybie kamerze, na bieżąco skanowany jest profil nawierzchni drogi w odległości 20 metrów przed samochodem. Po przejechaniu przez przeszkodę, auto natychmiast się stabilizuje.

Projektory najnowszej generacji DS MATRIX LED VISION, zastosowane w modelu DS 3 CROSSBACK gwarantują nie tylko doskonałe oświetlenie drogi, ale także bezpieczeństwo innych użytkowników ruchu, ponieważ nie oślepiają kierowców nawet przy maksymalnej mocy. Dzięki tej samej kamerze, umieszczonej na przedniej szybie automatycznie dostosowują kierunek i moc wiązki światła do aktualnych warunków drogowych.

System DS ACTIVE LED VISION, znajdujący się w modelu DS 7 CROSSBACK budzi się do życia już po otwarciu auta. To inteligentne, przednie oświetlenie zapewnia bezpieczeństwo nocą. Tylne lampy wykorzystują technologię 3D Full LED. Motyw łuski jest wyrafinowanym detalem, który dostrzeże nie tylko pasjonat motoryzacji, kto po prostu lubi pięknie wykończone przedmioty użytkowe.

