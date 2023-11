1 z 7

Brytyjskie korzenie, ekstrawertyczny urok, wyjątkową przyjemność z jazdy i charakter auta klasy premium - taki, według producenta, ma być MINI Seven. Ale czy rzeczywiście jest?

Wielbicieli marki nie trzeba do tego auta przekonywać. A jest ich sporo, również wśród polskich gwiazd - autem tej marki chwali się na Instagramie m.in. Renata Kaczoruk:

W końcu przyszła ????????????nawet moje #mini dostało skrzydeł @inchcapemini ????????????❤️️#wiosnawybuchła #saturday #leisure Post udostępniony przez Renata Kaczoruk (@renul_ka) 8 Kwi, 2017 o 7:48 PDT

Brytyjski klasyk - MINI, to od lat jedna z ciekawszych propozycji w tym segmencie aut. Od jakiegoś czasu na rynku dostępna jest bardziej ekskluzywna wersja tego samochodu MINI Seven. A w niej…

Wygląd…

Producent proponuje lakier MINI Yours w kolorze Lapisluxury Blue, albo trzy inne lakiery do wyboru. Dach i zewnętrzne obudowy lusterek są w kolorze topionego srebra. Na kołach 17-calowe dwukolorowe felgi, specjalne wykończenia progów drzwi, podświetlane logo MINI Seven… Trzeba przyznać, że to naprawdę eleganckie zestawienie.

Zobaczcie więcej w naszej galerii: