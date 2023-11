Reklama

To prawdziwa legenda na czterech kołach. Pierwsza Toyota Camry wyjechała na drogi w 1982, w Polsce sprzedaż modelu rozpoczęto już w 1987 r. - czyli ponad 30 lat temu! Na całym świecie co roku wyjeżdża z salonów kolejne 700 tys. aut tego modelu. Po 14 latach nieobecności Camry powraca na europejski rynek - w tym również do Polski.

Jak wygląda nowa Camry?

Samochód został zaprojektowany w USA przez studio Calty Design Research. Model idzie w kierunku ostrych linii znanych np z Toyoty C-HR. Stąd Camry jest na pierwszy rzut oka dynamiczna i muskularna. Jak zachwala prodycent, ma „wyrafinowany przód i atletyczny tył”.

Mat. promocyjne

Wymiary auta to 4885 mm długości, 1840 mm szerokości i 1455 mm wysokości. Rozstaw osi to 2825 mm, a bagażnik ma 524 l. pojemności.

Zobacz: 10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o nowej Toyocie Prius Plug-in Hybrid

Co znajdziemy we wnętrzu? Sportowy kokpit z ładnie zaprojektowaną deską rozdzielczą i trzema zintegrowanymi wyświetlaczami. Ma być wygodnie, przestronnie, wręcz luksusowo. Stąd dwa rodzaje wykończeń – Tiger eye lub wielowarstwowe drewno. Fotele zas pokryte są naturalną skórą w kolorze czarnym lub białym.

Mat. promocyjne

Pasażerowie na tylnej kanapie mają do dyspozycji miejsce na nogi o długości 980 mm oraz podłokietnik.

Jest ładowarka indukcyjna dla smartfonów i klimatyzacja z jonizatorem powietrza. Całość uzupełnia nagłośnienie JBL klasy premium z dziewięcioma głośnikami i 800-watowym wzmacniaczem DSP.

Mat. promocyjne

Bezpieczeństwo? Samochód już w standardzie ma pakiet systemów Toyota Safety Sense, oparty na współpracy kamery i radaru. Jest tu układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z hamowaniem awaryjnym, wykrywanie pieszych, układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na tor jazdy, aktywny tempomat, automatyczne światła drogowe oraz funkcję rozpoznawania znaków.

Zobacz: Jak samochód pomaga Ci jeździć? Poznaj najnowsze systemy w autach! Wiemy jak to działa

Camry jest dostępna z napędem hybrydowym czwartej generacji. Układ napędowy składa się z 2,5-litrowego silnika benzynowego oraz silnika elektrycznego. Łączna moc to 218 KM (160 kW). Auto do 100 km/h rozpędza się w 8,3 s. Zużycie paliwa od 4,2 - 4,3 l/100 km. Hybrydowa Camry może jechać na napędzie elektrycznym nawet do prędkości 125 km/h.

Kiedy premiera nowej Toyoty Camry?

Jak informuje producent, pierwsze egzemplarze Toyoty Camry wyjadą z fabryki w styczniu 2019, a zobaczymy je w polskich salonach w maju przyszłego roku.

Zobacz też: TEST AUTO PARTY: Toyota RAV4 dla wymagających... pań?!

Jaka będzie cena nowej Camry? Tego na razie nie ujawniono.

Mat. promocyjne

Reklama

Bagażnik Camry ma 524 l. pojemności