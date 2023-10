GOOD FORTUNE to nowoczesny eliksir, który jest innowacyjny na wielu poziomach. Posiada ekskluzywny, nigdy wcześniej nieużywany destylat z kwiatu kopru włoskiego i goryczki. Niczym magiczna mikstura, ta niespotykana dotąd nuta jest unikalną alchemią pomiędzy wyekstrahowanymi razem dwoma składnikami. GOOD FORTUNE nie zawiera również składników pochodzenia zwierzęcego, co wciąż jest rzadkością we współczesnej perfumerii.

Twarzą zapachu jest wizjonerska artystka, piosenkarka i tancerka: FKA twigs. „GOOD FORTUNE odblokowuje moją wyobraźnię i pobudza zmysły, jest jednocześnie tajemniczy, mistyczny i ekscytujący.” – mówi gwiazda. „To daje mi siłę do spełnienia mojego proroctwa i dzięki introspekcji jestem w stanie istnieć w mojej wyjątkowej i prawdziwej mocy. Podobnie jak ja, GOOD FORTUNE jest delikatny, ale odważny, to jedyny w swoim rodzaju zapach, który celebruje siłę kobiecości”.

Perfumy - nowa olfaktoryczna alchemia

Perfumiarzom Anne Flipo i Nicolas Beaulieu zajęło dziesięć lat – i ponad 3500 prób – aby wymyślić GOOD FORTUNE. Rezultat: unikalna i nigdy wcześniej niewidziana sygnatura, ekskluzywny kodestylat Viktor&Rolf z kopru włoskiego i kwiatu goryczki — tworzący główną nutę zapachu — oraz wegańska formuła bez składników pochodzenia zwierzęcego (jako pierwszy w historii zapach L'Oréal Luxe).

Flipo i Beaulieu dodali superinfuzję aksamitnego indyjskiego jaśminu Grandiflorum, który został stworzony wyłącznie dla GOOD FORTUNE do nuty serca, a także etycznie pozyskiwaną, kremową wanilię z Madagaskaru do nuty bazy. Dwa naturalne super składniki, które tworzą naprawdę wyjątkową sygnaturę.

Flakon - zamanifestuj swoją przyszłość

GOOD FORTUNE jest zamknięty w mistycznej szklanej butelce w kształcie kryształowej kuli – takiej, jaka jest używana przez wróżki. Na jej szczycie znajduje się fasetowana ametystowa zakrętka – symbol mocy i pozytywnej energii. Wykonana w 15 % ze szkła pochodzącego z recyklingu i w 100 % nadająca się do recyklingu, butelka zachwyca purpurowym kolorem; unosi się i swoiście lewituje nad cennym złotym piedestałem. A ponieważ flakon jest zbyt cenny, by go marnować, butelkę można ponownie napełnić i wielokrotnie używać. Flakon umieszczono w fioletowym pudełku bez plastiku, ostemplowanym kultową pieczęcią Viktor&Rolf.

GOOD FORTUNE jest dostępny w formatach 10ml, 30ml, 50ml i 90ml z butelką uzupełniającą 100ml wyłącznie w perfumeriach Notino i na stronie Notino.pl.

O marce:

Viktor&Rolf to awangardowy i luksusowy dom mody założony w 1993 roku przez holenderskich artystów mody Viktora Horstinga i Rolfa Snoerena, rozpoznawanych i szanowanych za prowokacyjne podejście do Haute Couture i konceptualny styl glamour.