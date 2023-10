Lekki jak piórko produkt nawilżający zawiera bogate w składniki odżywcze algi, soję i odnawiający komórki, opatentowany ferment Miracle Broth™. Wszystko po to, żeby dostarczyć skórze całodziennej dawki niezbędnego nawilżenia, pomóc ją odnowić, odbudować i wzmocnić. Lekka konsystencja emulsji rozprowadza się miękko na skórze, pozostawiając pełne zdrowego blasku wykończenie.

Płynna, lekka emulsja nawilżająca łączy w sobie innowacyjną technologię i składniki, które głęboko przenikają w głąb skóry, dzięki czemu skóra może doświadczyć natychmiastowego i długotrwałego efektu regeneracji.

ALGI I SOJA

Algi zawierają wysokie, naturalne stężenie wapnia i witamin A, C, D i E, a także cynku, jodu, magnezu i żelaza. Wspomagają naturalne możliwości komórek do gromadzenia wody, co zapewnia silniejsze nawilżenie. Soja jest bogata w kwasy tłuszczowe, składniki odżywcze i białko.

MIRACLE BROTH™

Stworzony w wyniku unikatowego procesu fermentacji, bogaty w najlepsze składniki pochodzące z głębin mórz, ferment widocznie koi skórę, dostarczając jej dawkę regenerującego nawilżenia. Z biegiem czasu pomaga wyraźnie uspokoić i odbudować skórę, przeciwdziałając zaczerwienieniom i innym widocznym objawom stanów zapalnych.

KONCENTRAT Z HERBATY Z LIMONKI

Sekret ochrony, jaką zapewniają produkty La Mer. Odpowiada za silne działanie antyoksydacyjne, zapewnia skuteczną ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i wzmacnia skórę, pomagając jej przywrócić równowagę.

WIELOWARSTWOWE NAWILŻENIE

Wzbogać swoje doznania dzięki rutynie pielęgnacyjnej, która nasyca skórę warstwami głębokiego nawilżenia. Zapomnij o suchej skórze i pomóż jej utrzymać nawilżenie i zdrowy wygląd. To możliwe dzięki lekkiej jak powietrze, szybko wchłaniającej się emulsji nawilżającej The Hydrating Infused Emulsion.

KROK 1

Przygotuj skórę przy pomocy The Treatment Lotionaby dostarczyć jej energii i zwiększyć moc wchłaniania następnych produktów.

KROK 2

Po aplikacji swojego ulubionego serum, nałóż dwie pompki The Hydrating Infused Emulsion aby osiągnąć nowy wymiar nawilżenia i chronić skórę, jednocześnie wyraźnie minimalizując widoczność wszystkich oznak starzenia.

KROK 3

Zamknij nawilżenie w głębi skóry za pomocą wybranego kremu regenerującego La Mer.

Efektywniejsze nawodnienie: The Hydrating Infused Emulsion połączona z The Treatment Lotion natychmiast zwiększa poziom nawilżenia skóry.

