Największe w Polsce Dyson Demo Zone już otwarte

Lordsy to ponadczasowe obuwie, które świetnie sprawdzi się jesienią. Prosty fason tego modelu z kolekcji marki Jenny Fairy nigdy nie wyjdzie z mody . Mają elegancki bordowy kolor, który pięknie pokreśli wiele stylizacji. W CCC kupisz je teraz 30 złotych taniej. Bordowe lordsy Jenny Fairy, cena z 89,99 zł na 59,99 zł Jeśli szukasz modnych butów na jesień, które sprawdzą się w ostatnie słoneczne dni, te lordsy z wyprzedaży są dla ciebie. Tym klasycznym butom pazura dodają srebrne płaskie ćwieki . Dzięki nim będą pasować zarówno do kobiecej sukienki, jak i klasycznej ramoneski. Lordsy są uszyte ze skóry ekologicznej o wyglądzie zamszu. Jak nosić lordsy, by wyglądać jak najlepiej? Postaw na minimalizm i klasykę. Niebieskie jeansy o kroju mom fit z kontrastującym paskiem, prosty biały t-shirt i klasyczny trencz w beżowym kolorze to zestaw, który nigdy nie wyjdzie z mody. Jeśli chcesz dodać mu nieco więcej stylu, połącz go z najmodniejszą torebką sezonu, na przykład cross body oraz modną szeroką opaską do włosów. Zobacz też: Kowbojki Małgorzaty Rozenek to prawdziwy hit sezonu. Podobne kupisz w popularnej sieciówce za 49 zł Lordsy będą świetnie wyglądać też ze spodniami typu culottes - jesienią wybierz te z nieco grubszego materiału. Cielisty tank top z prążkowanej tkaniny lub przylegający do ciała golf w połączeniu z klasyczną ramoneską w czarnym kolorze stworzą look, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie na ulicy. Unikaj łączenia tego typu obuwia z sukienkami i spódnicami o długości mini - szczególnie o ołówkowym fasonie. W połączeniu z takim krojem twoje nogi mogą wydawać się krótsze oraz grubsze. Znacznie lepiej i bezpieczniej postawić na modny rozkloszowany fason o długości midi .