1. BEAR SET OD FOREO

Zacznijmy od najnowszego urządzenia FOREO do pielęgnacji skóry - BEAR. Ten niepozorny, uroczy gadżet w zestawie BEAR Set, kryje w sobie olbrzymią moc, bowiem wyposażony został w innowacyjne, ujędrniające skórę i konturujące owal twarzy mikroprądy (żegnaj drugi podbródku!). MIŚ podczas regularnego stosowania zapewnia świetne rezultaty, dlatego w ciągu zaledwie kilku miesięcy podbił serca miłośników FOREO na całym świecie. W towarzystwie luksusowego, ultranawilżającego serum do twarzy SERUM SERUM SERUM, BEAR zapewni Tobie i Twoim bliskim zrelaksowaną, wygładzoną i promienną skórę. To idealny prezent dla każdego fana bezkomproMIŚowego ujędrniania!

Cena: 1309 zł (wartość ok. 1659 zł)

Mat. prasowe

Świąteczne sety od FOREO są dostępne u oficjalnych partnerów marki, w tym na Douglas.pl oraz Notino.pl

2. MILA PROFESSIONAL BE ECO

Oczyszczająca i dodająca włosom objętość linia kosmetyków Be Eco Pure Volume rozwiązuje problemy włosów niskoprowatych, strączkujących się, ze skłonnością do przetłuszczania.

Receptura oparta jest o równowagę PEH Balance, dzięki czemu dostarcza właściwe ilości protein, emolientów i humektantów, co jest podstawą do utrzymania włosów w doskonałej kondycji.

W skład linii wchodzą: szampon, maska, peeling

Cena: 45-49 zł

Linia kosmetyków Be Eco Pure dostępna jest na stronie Milapro.eu

Mat. prasowe

3. PAPAYA KREM POD OCZY Z ORGANICZNĄ GOTU KOLĄ I HALOXYLEM od Nature's Secrets

Ten krem to idealne rozwiązanie dla miłośniczek pielęgnacji. W składzie znajdziecie m.in. oliwę z oliwek, witaminę E, haloxyl, który zmniejsza wytwarzanie bilirubiny - barwnika, będącego jedną z przyczyn zasinień pod oczami. A ekstrakt gotu koli, który stymuluje produkcję kwasu hialuronowego, kolagenu i elastyny

Cena 80 zł, pojemność 14 ml.

Dostępny na www.papayastore.pl

Mat. prasowe

4. MARIA GALLAND– ZESTAW PREZENTOWY

340 wysoce aktywne rozświetlające serum młodości. Jedwabiście lekka konsystencja bardzo szybko się wchłania, a skóra wygląda na gładszą i jędrniejszą.

361 krem Lumin’Eclat Insta-Glow - pobudza skórę, pomaga zachować jej młodość. Kompleks korygujący wyrównuje i rozświetla cerę zapewniając naturalny, zdrowy efekt blasku.

Cena – 490 zł

Dostępne na www.novabeauty.pl

Mat. prasowe

5. SKEYNDOR CORRECTIVE – ZESTAW PREZENTOWY

Serum wygładzające głębokie zmarszczki

Skoncentrowane serum wygładzające z kompozycją zaawansowanych substancji aktywnych o działaniu przeciwstarzeniowym. Wyraźnie napina skórę stymulując do produkcji kolagen i elastynę. Bogactwo ekstraktów roślinnych odżywia skórę pozostawiając ją gładką, odpowiednio napiętą oraz pełną blasku.

Krem wypełniający zmarszczki

Krem skutecznie wygładzający zmarszczki mimiczne. Unikalna kompozycja substancji naturalnie wypełniających zmarszczki, peptydów oraz specjalnym składnikiem “botox-like” widocznie poprawia owal twarzy, wygładza strukturę skóry oraz uelastycznia ją, sprawiając, że wygląda młodziej.

Rozświetlacz w płynie który nadje natychmiastowy blask. Do stosowania na twarz i ciało do każdego typu skóry.

Cena – 590 zł

Dostępne na www.novabeauty.pl

Mat. prasowe

6. DERMOKOSMETYKI SESDERMA

Torebka z łańcuszkiem wypełniona dermokosmetykami Sesderma to idealny pomysł na prezent. Zestaw C-VIT doda skórze blasku, FACTOR G RENEW – ujędrni ją i odżywi, a RETI AGE odmłodzi. Wśród zestawów nie brakuje też propozycji dla mężczyzn – rewitalizujących i odmładzających skórę dermokosmetyków z linii Sesderma MEN. Podaruj piękno bliskiej osobie.

Linia Factor G Renew przeznaczona jest dla skóry potrzebującej przede wszystkim ujędrnienia, odmłodzenia, ale też nawilżenia i zredukowania zmarszczek. Zapewnia długofalowy efekt przebudowy skóry, także w szczególnie wymagającej okolicy oczu. W składzie znajdziemy czynniki wzrostu zwiększające syntezę kolagenu nawet o 86%, a elastyny – nawet o 76%. Komórki macierzyste pozyskane z jabłoni domowej oraz wyciąg z wąkroty azjatyckiej dodatkowo stymulują procesy odnowy, ujędrniają, napinają i wygładzają skórę. Całość została uzupełniona o kompleks antyoksydacyjny, który chroni przed czynnikami zewnętrznymi.

Zestaw z torebką FACTOR G RENEW Krem + Krem kontur oczu (50 ml + 15 ml) 225 zł

Dostępne na https://www.sesderma.pl/

Mat. prasowe

7. CZTERY SZPAKI MYDŁO W PŁYNIE ROZMARYN MANDARYNKA

W szklanej butelce z praktyczną pompką znajdziesz prawdziwe mydło o gęstej, przyjemnej, żelowej konsystencji. Na szklanej butelce znajdziesz z kolei piękną, świąteczną etykietę, która uczyni z produktu idealnego kandydata na prezent. Tym bardziej, że jego zapach (całkowicie naturalny, uzyskany dzięki olejkom eterycznym: rozmarynowemu i mandarynkowemu) w grudniowy klimat wpasowuje się koncertowo.

Cena 37 zł Mydło w płynie Rozmaryn Mandarynka

Dostępne na https://4szpaki.pl/

Mat. prasowe

8. ZESTAW DO HYBRYD CHRISTMAS STORY OD NEONAIL

W te Święta stwórz własną historię radości i uśmiechów, wręczając bliskim prezenty, które wzbudzą w nich prawdziwą ekscytację! Jednym z takich magicznych, niezwykłych upominków będzie zestaw prezentowy Christmas Story, w którym znajdują się wszystkie niezbędne produkty do wykonania perfekcyjnego manicure hybrydowego – nie tylko na Święta! Dodatkowo Christmas Story zaczaruje Cię swoim pięknym opakowaniem, które zaprojektowała ilustratorka Anna Halarewicz!

Co znajdziesz w zestawie Christmas Story?

3 lakiery hybrydowe w limitowanych kolorach,

- Bazę i top w jednej buteleczce, czyli Base/Top,

- Lampę LED ECO do utwardzania stylizacji,

- Nail Cleaner, aby przemyć paznokcie,

- Niezbędne akcesoria, czyli pilnik, polerkę oraz waciki bezpyłowe!

Jakie odcienie lakierów hybrydowych są w zestawie Christmas Story?

- Winter Hobbies – odcień szarości,

- December to Remember – srebrnofioletowy brokat,

- Make U Smile – klasyczną, kobiecą czerwień.

Magiczny prezent dla fanki pięknych paznokci? Zdecydowanie zestaw Christmas Story!

Cena: 89 zł

Zestaw dostępny na Neonail.pl

Mat. prasowe

9. AELIA ERNO LASZLO MASKA OCZYSZCZAJĄCA

Detoksykacja, oczyszczanie, tonizowanie, kontrola. Zmęczona skóra wymaga silnych działań: ta oczyszczająca maseczka jest doskonałym antidotum. Wykorzystując naturalne zalety glinki, pomaga usuwać zanieczyszczenia bez wysuszania skóry, wprowadzając do niej wilgoć i składniki odżywcze, wydobywając nieczystości i sebum. Twoja twarz poczuje się jak nowa: bardziej gładka i promieniująca zdrowiem.

• Kaolin i glinka bentonitowa: bogate w minerały białe i różowe glinki, należą do najlepszych na świecie pod względem wchłaniania tłuszczu i oczyszczania, przy jednoczesnym nawilżaniu i rozjaśnianiu skóry.

• Wyciąg z hibiskusa: bogaty w przeciwutleniacze i delikatne kwasy, które regenerują skórę, złuszczając ją, stymulując cykl odnowy komórek i wyrównując koloryt skóry, jednocześnie poprawiając jej elastyczność.

• Kalamina: ma właściwości przeciwzapalne i działa ściągająco na skórę, minimalizuje widoczność porów i wyrównuje koloryt skóry. Formuła bez: ftalanów, parabenów, siarczanów, oleju mineralnego, petrolatum.

Po oczyszczeniu twarzy, nałożyć maseczkę, omijając okolice oczu. Pozostawić na 10 do 15 minut lub do wchłonięcia maseczki. Dokładnie spłukać letnią wodą. Stosować 1-2 razy w tygodniu lub w razie potrzeby.

Pojemność 100 ml, cena 239 zł

Maska dostępna na sklep.aelia.pl

Mat. prasowe

10. ARTEGO - MASKA INTENSYWNIE REGENERUJĄCA DEEP REPAIR RAIN DANCE

Maska intensywnie regenerująca, odbudowująca i wzmacniająca strukturę włosów, bez parabenów. Kwaśne pH domyka łuski włosów a zawarte w składzie substancje certyfikowane — organiczna oliwa z oliwek i olej z karczocha hiszpańskiego - działają nawilżająco i wygładzająco, nadając niebywałą miękkość.

Pojemność: 250ml / 500ml

Cena: 99,90zł / 128,90zł

Mat. prasowe

11. LORIENT ZESTAW PIELĘGNACYJNY - ANTI AGE

W skład zestawu wchodzi:

olej z opuncji figowej 10 ml - cenne właściwości oleju z opuncji figowej znajdują zastosowanie w pielęgnacji skóry dojrzałej, zniszczonej, z bliznami czy plamami pigmentacyjnymi. Polecany do pielęgnacji delikatnych okolic oczu, wokół ust, szyi i dłoni, czyli tam, gdzie objawy starzenia pojawiają się najwcześniej.

- cenne właściwości oleju z opuncji figowej znajdują zastosowanie w pielęgnacji skóry dojrzałej, zniszczonej, z bliznami czy plamami pigmentacyjnymi. Polecany do pielęgnacji delikatnych okolic oczu, wokół ust, szyi i dłoni, czyli tam, gdzie objawy starzenia pojawiają się najwcześniej. krem z olejem z opuncji figowej - niezwykle bogata formuła naturalnego kremu do twarzy o wielopoziomowym działaniu oparta na wysokim stężeniu oleju arganowego i oleju z opuncji figowej! Polecany w szczególności dla cer dojrzałych, z widocznymi zmarszczkami mimicznymi.

- niezwykle bogata formuła naturalnego kremu do twarzy o wielopoziomowym działaniu oparta na wysokim stężeniu oleju arganowego i oleju z opuncji figowej! Polecany w szczególności dla cer dojrzałych, z widocznymi zmarszczkami mimicznymi. maska algowa- żurawina - Wzbogacana naturalnym ekstraktem z żurawiny maseczka o działaniu ujędrniającym. Prawdziwe SPA w domowym zaciszu. Maska algowa działa jak tłok, wprowadzając w głębokie warstwy skóry witaminy i składniki odżywcze, dlatego warto przed nałożeniem maski, zastosować na twarz serum lub olej.

Cena zestawu 232,05 zł

Dostępny na ufranciszka.pl