Najnowsza produkcja Marvel Studios "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" w kinach od 11 listopada!

Makijaże Emmy Stone to prawdziwa kopalnia inspiracji! Na amerykańskiej premierze swojego nowego filmu „Nieracjonalny mężczyzna" aktorka znowu nas zachwyciła – tym razem efektownymi lazurowymi kreskami rysowanymi do połowy powieki. Ten modny makijaż jest wprost stworzony na deptak nadmorskiego kurortu! Na początek mamy dla ciebie dwie dobre wiadomości. Pierwsza: morskie kreski w stylu Emmy Stone są o wiele łatwiejsze do zrobienia niż klasyczne czarne jaskółki, bo niebieskie kredki i linery o wiele więcej „wybaczają" niewprawionej ręce. Druga: taki makijaż pasuje do każdego koloru oczu. Teraz ważna sprawa. Niebieski jako kolor chłodny powoduje szarzenie okolic przy których występuje, więc w makijażu powinny go unikać osoby z bladą, transparentną cerą. Jeśli jesteś „bladą twarzą", a jednak marzą ci się niebieskie jaskółki, musisz ocieplić kolor cery podkładem oraz korektorem z różowym pigmentem. Zasada makijażu w stylu Emmy Stone jest prosta: – Aby morskie kreski nie wyglądały banalnie , muszą być zestawiane minimalistycznie, graficznie i malarsko, czyli naga cera, policzki muśnięte różem i usta pomalowane błyszczykiem w neutralnym kolorze – radzi Sergiusz Osmański, dyrektor artystyczny Sephora . A nas urzekł jeszcze jeden detal - Emma Stone idealnie zgrała odcień kresek na powiekach ze słodką kopertówką! Kosmetyki, którymi zrobisz makijaż w stylu Emmy Stone 1. Wodoodporna kredka Colorful Shadow & Liner, Sephora, 45 zł. 2. Róż Brit-Tea, Essence, ok. 13,99 zł. 3. Rozświetlający podkład Radiance Fluid Provoke, Dr Irena Eris, 85 zł. 4. Tusz do rzęs Volume-a-porter, Hypnose, Lancôme, 150 zł. Eyeliner Turquoise Wave, Wibo, 16,99 zł