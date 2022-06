Nagrody Power of Beauty „Party Medycyna Estetyczna” rozdane! Zobacz relację z gali wręczenia statuetek

Już po raz trzeci w naszym plebiscycie Power of Beauty „Party Medycyna Estetyczna” nagrodziliśmy osoby, firmy i kliniki, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju medycyny estetycznej w Polsce. Laureaci zawsze dbają o najwyższą jakość produktów oraz zabiegów i już nieraz mieliście okazję czytać o nich na naszych łamach. Zwycięzców wytypowało jury, w którego składzie były Aneta Wikariak (redaktor naczelna „Party"), Agnieszka Wicher-Szczęsna (zastępca dyrektora generalnego, członek zarządu Edipresse Polska), Anna Kusiak (wydawca party.pl). Laureaci nagród Power of Beauty „Party Medycyna Estetyczna" BTL Za innowacyjne technologie, które dają nowe możliwości dbania o siebie. BTL EMBODY rzeźbi mięśnie i modeluje ciało. BTL od lat szczyci się na rynku medycyny estetycznej wyjątkowymi technologiami high-tech. Takie jest również urządzenie BTL EMBODY, które dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii HIFEM modeluje ciało przez wzmocnienie mięśni i redukcję tkanki tłuszczowej. Urządzenie w nieinwazyjny sposób wykonuje lifting pośladków, zwiększa ich jędrność i umięśnienie, a także wyszczupla talię i rzeźbi umięśniony brzuch. Sławomir Sobusiak, dyrektor zarządzający BTL Estetyka, wykładowca (www.btlestetyka.pl) IS CLINICAL Za nowatorskie podejście do pielęgnacji skóry i wysoką jakość kosmetyków. iS CLINICAL® to ekskluzywna marka, której celem jest wytwarzanie wysoce skutecznych kosmetyków do pielęgnacji skóry. W produktach iS CLINICAL® używa się tylko składników pochodzenia botanicznego o jakości farmaceutycznej. Produkty iS CLINICAL są zalecane przez wiodących dermatologów oraz lekarzy medycyny...