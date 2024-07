Odczuwasz pieczenie w przełyku, kwaśny smak w ustach, bolesny ucisk w nadbrzuszu lub w klatce piersiowej? To może być zgaga, efekt cofania się kwasu żołądkowego z żołądka do wyższych partii układu pokarmowego. Migdały mogą pomóc ci w zneutralizowaniu tego nieprzyjemnego uczucia.

Reklama

Skąd się bierze zgaga?

Zgaga najczęściej pojawia się po zbyt obfitym posiłku. Sprzyjają jej pośpiech przy jedzeniu, częste picie napojów zawierających kofeinę, spożywanie ostrych lub kwaśnych potraw oraz słodyczy. Efektem działania tych czynników może być refluks żołądkowo-przełykowy, cofanie się treści pokarmowej z żołądka do przełyku. To on jest bezpośrednią przyczyną zgagi. Zgaga występuje też u niektórych kobiet w ciąży.

Dlaczego migdały pomagają na zgagę?

Leczenie refluksu wymaga zastosowania substancji zobojętniających kwaśny odczyn treści żołądkowej. Zanim sięgniesz po leki, możesz wypróbować naturalne sposoby na zgagę. Jednym z nich jest jedzenie 5-8 migdałów po każdym posiłku. Ich zasadowy odczyn pomaga zneutralizować nadmiar kwasu żołądkowego w przewodzie pokarmowym i przynosi ulgę osobom cierpiącym na zgagę. Bez obaw mogą jeść je również kobiety w ciąży.

Czy migdały należy obierać ze skórki?

Migdały przed jedzeniem należy obrać ze skórki, ponieważ znajduje się w niej kwas fitowy, który utrudnia przyswajanie składników mineralnych. Poza tym często do pasteryzacji migdałów używane są substancje chemiczne o toksycznym wpływie na organizm, substancje te gromadzą się właśnie w skórce. Obieranie migdałów należy zacząć od namoczenia ich w chłodnej wodzie (gorąca mogłaby zabić znajdujące się w nich składniki odżywcze). Migdały należy trzymać w wodzie przynajmniej przez 24 godziny, wodę można wymieniać. Po tym czasie należy zdjąć z nich skórkę.

Reklama

Kto powinien uważać na migdały?

Migdałów nie mogą jeść osoby, które są na nie uczulone. Uważać na nie powinny także osoby uczulone na orzechy (przede wszystkim na orzeszki ziemne), ponieważ uczulenie na orzechy współwystępuje często z uczuleniem na migdały. Jeśli więc kiedykolwiek po spożyciu orzechów zauważyłaś u siebie objawy takie jak np. obrzęk, trudności z oddychaniem czy pokrzywka na skórze, zachowaj ostrożność lub wykonaj testy alergiczne.