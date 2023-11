Lekcje na dwie zmiany to rozwiązanie, które od tego roku zostanie wprowadzone w niektórych liceach o technikach. Spowodowane jest zbyt dużo ilością uczniów zaczynających edukację w szkołach ponadgimnazjalnych. W tym roku szkolnym do szkół trafi bowiem podwójny rocznik - nie tylko absolwenci ostatniej klasy gimnazjum, ale również podstawówki.

Reklama

Zmiany po reformie edukacji

W roku szkolnym 2019/2020 roku do szkół ponadgimnazjalnych trafi podwójny rocznik. O miejsca w liceach, technikach i szkołach branżowych ubiegali się zarówno uczniowie ostatniej klasy gimnazjum i podstawówki. Oznacza to, że w tym roku do szkół trafi ponad 700 tysięcy osób, w stosunku do zeszłego roku liczba ta wzrosła o około 226 tysięcy uczniów.

Co prawda niektóre szkoły gimnazjalne zostały przerobione na oddziały szkół ponadgimnazjalnych, lecz w niektórych miastach miejsc wciąż brakuje, szczególnie w liceach. Nawet w szkołach, w których teoretycznie jest wystarczające liczba miejsc, będzie trzeba liczyć się z tłokiem w salach i na korytarzach.

Brak miejsc w szkołach - zajęcia na dwie zmiany?

Dla niektórych placówek jedynym rozwiązaniem powstałego problemu jest wprowadzenie zajęć na dwie zmiany. Oznacza to, że w niektóre dni uczniowie będą zaczynać zajęcia około południa, a kończyć w późnych godzinach popołudniowych. Zmianowość to rozwiązanie rozpatrywane głównie w większych miastach, takich jak Warszawa czy Wrocław. W niektórych warszawskich liceach na jedno miejsce w klasie zgłosiło się nawet kilkuset kandydatów.

Czy lekcje na dwie zmiany wpłyną na efektywność nauki?

Zmianowość w szkołach może negatywnie wpłynąć na efektywność nauki. Umysł dziecko przyswaja zdecydowanie więcej informacji z rana, niż w późnych godzinach popołudniowych. Warto również wspomnieć, że takie rozwiązanie do tej pory funkcjonowało jedynie w przeludnionych krajach trzeciego świata. Specjaliści przyznali, że zajęcia powinny się odbywać w godzinach porannych, w sposób regularny o podobnych godzinach. Wtedy uczniowie mogą wynieść z zajęć zdecydowanie więcej informacji.

Dodatkowo uczniowie będę wracać do domu o godzinie 18, 19 wieczorem, a trzeba jeszcze pouczyć się i odrobić lekcje. Na odpoczynek i rozrywkę, które są również bardzo ważne w życiu dziecka, może zupełnie nie starczyć czasu.