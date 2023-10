Zabiegi powiększania piersi należą do czołówki najczęściej wykonywanych operacji plastycznych na świecie. Poddały im się liczne gwiazdy w tym Megan Fox, Kim Kardashian, Heidi Klum czy Emily Ratajkowski. W sieci krążą tysiące publikacji na ich temat, ale wiele znacząco mija się z prawdą. Właściwa edukacja w tym zakresie jest jednak niezwykle istotna, gdyż tylko dzięki rzetelniej wiedzy od specjalistów możemy świadomie podjąć decyzję o poddaniu się zabiegowi. Z najczęściej powtarzanymi na temat implantów silikonowych mitami rozprawia się dr n. med. Łukasz Drozd.

Czy po operacji powiększenia piersi można latać samolotem? Czy jest to bezpieczne dla naszego zdrowia, jak i implantów?

„Tak, oczywiście. Pacjentki z implantami piersi mogą normalnie latać samolotem. Powinny się z tym wstrzymać jedynie przez 5-7 dni po operacji ze względu na to, że śladowe ilości powietrza w kieszeni implantowej przy zmianie ciśnienia mogą ulegać rozprężeniu w trakcie lotu i powodować pewne dolegliwości bólowe. Po tygodniu od operacji wszelkie loty samolotem są jak najbardziej dozwolone, a informacje dotyczące tego, że implanty piersi mogą pękać w trakcie lotu są nieprawdziwe”.

Czy implanty piersiowe wywołują raka piersi?

„Zdecydowanie nie. Implanty piersi nie wywołują raka piersi. Niemniej jednak, w literaturze specjalistycznej chirurgii plastycznej odnotowujemy zwiększoną wykrywalność raka piersi u pacjentek, które mają implanty piersi. Wynika to z tego, że pacjentki te częściej poddają się badaniom diagnostycznym. Przede wszystkim badaniu USG. Bardzo często jest tak, że przed implantacją piersi pacjentki nigdy wcześniej nie wykonywały żadnego badania piersi, natomiast po tej operacji wykonują kontrolne badanie USG przynajmniej raz w roku, dzięki czemu jeśli pojawiają się jakiekolwiek zmiany nowotworowe to one są wykryte w bardzo wczesnym stadium i dzięki temu można powiedzieć, że implanty piersi wręcz zmniejszają ryzyko nowotworu piersi”.

Czy można karmić piersią po operacji powiększania biustu?

„Oczywiście że tak. Po operacji implantacji piersi pacjentki mogą bez problemów zachodzić w ciążę oraz karmić piersią. Bardzo istotny w tym przypadku jest sposób nacięcia tkanek do implantacji piersi. Jeśli jest to nacięcie w bruździe podpiersiowej i w dole pachowym nie ma ryzyka uszkodzenia gruczołu piersiowego i implant jest wprowadzany pod gruczoł albo pod powięź lub pod mięsień piersiowy, co nie ogranicza w żaden sposób w przyszłości możliwości karmienia piersią. Troszkę inaczej jest w przypadku nacięcia około-otoczkowego, ponieważ wtedy może dojść do częściowego uszkodzenia gruczołu piersiowego i pewnego ograniczenia karmienia piersią w przyszłości, ale również i w tym przypadku nie eliminuje to możliwości karmienia piersią w całości”.

Czy należy się obawiać przeniknięcia silikonu do organizmu?

„Płynny silikon był używany w implantach piersi w latach 60-tych i 70-dziesiątych. Teraz podczas operacji wykorzystywane są implanty kolejnej generacji, a ich wypełnienie stanowi spoisty silikonowy żel. W związku z tym silikon nie przenika przez powłoki implantu i nie dostaje się do tkanek i organizmu pacjentki. Nie należy się także obawiać tego, że cząstki silikonu będą przedostawały się do pokarmu w piersiach pacjentki".

Kiedy można wrócić do aktywności fizycznej po zabiegu powiększania piersi?

„Pierwsze 14 dni po zabiegu pacjentka powinna być wyłączony ze wszelkiej aktywności fizycznej (również z ograniczeniem aktywności seksualnej). Następnie po konsultację pooperacyjnej i upewnieniu się, że rekonwalescencja przebiega prawidłowo możliwy jest powolny, stopniowy powrót do aktywności fizycznej”.

