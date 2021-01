Nowa gwiazda wśród zabiegów – terapia łączona z kolagenem!

Kolagen to hit zabiegów odmładzających! Gwiazdy Hollywood piją nutridrinki z kolagenem, a zabiegi z jego dodatkiem są uwielbiane przez pacjentów na całym świecie. Nic dziwnego – ich celem jest biostymulacja skóry (supertrend!), a więc pobudzenie jej do wzmożonej produkcji naturalnych włókien kolagenowych, które decydują o jędrności i sprężystości tkanek.

Dr Franciszek Strzałkowski poszedł o krok dalej i połączył mezoterapię preparatem kolagenowym z laserem frakcyjnym i nałożeniem osocza PRP, kriostymulacją, a także odpowiednio dobraną domową pielęgnacją i terapią nutrikosmetykami – dla jeszcze bardziej efektywnej biostymulacji i odmłodzenia skóry. Wszystko w duchu idei naturalnego piękna i „minimal invasive – maximum effective therapy”. Jak wygląda zabieg Hi-Tech Collagen Therapy będący bestsellerem w Klinice Strzałkowski?

Kompleksowe podejście

Hi-Tech Collagen Therapy składa się aż z 4 zabiegów wykonywanych w trakcie jednej wizyty w gabinecie – każdy z nich sam w sobie jest hitem, ale w synergii działają jeszcze lepiej i efektywniej (dzięki temu terapia nie wymaga też częstych powtórzeń i w wielu przypadkach wystarczy poddać się jej tylko raz dla uzyskania widocznego rezultatu odmłodzenia). To: mezoterapia preparatem kolegenowym za pomocą urządzenia Hi-tech Vital Injector 2, laser frakcyjny CO2, nałożenie na skórę osocza PRP (pozyskanego z twojej własnej krwi), kriostymulacja.

Zabieg może być wykonany na twarz, szyję i dekolt. Ponadto dostajesz w gabinecie zestaw produktów pielęgnacyjnych i miesięczną suplementację D-Lab Nutricosmetics (program został skomponowany specjalnie pod kątem tego zabiegu) – ich stosowanie w domu wzmocni efekt biostymulacji i przyspieszy gojenie skóry po zabiegu. Terapia ma charakter kompleksowy – wszystkie jej etapy zostały starannie dobrane przez zespół Kliniki Strzałkowski, tak aby uzyskać jeszcze lepszy i trwalszy efekt odmłodzenia – bez kompromisu!

Cała terapia trwa ok. 1-1,5 godziny (w zależności od tego, czy zabiegi są robione tylko na twarzy, czy też dodatkowo na szyi i dekolcie). To jednak nie wszystko! Każda pacjentka dostaje do domu zestaw starannie wybranych do tego zabiegu kremów pielęgnacyjnych (krem nawilżająco-regenerujący oraz krem z filtrem SPF 50+ z kompleksem wybielającym), a także indywidualnie dobrany zestaw 4 naturalnych nutrikosmetyków francuskiej marki D-LAB Nutricosmetics (miesięczny program).

Pielęgnacja po zabiegu

Zgodnie z ideą „minimal invasive – maximum effective therapy” – promowaną przez Klinikę Strzałkowski – skóra po zabiegu nie wymaga długiej rekonwalescencji. Nie jest mocno zaczerwieniona ani spuchnięta (to też zasługa zastosowania kriostymulacji tuż po etapie laserowym). Widoczna jest na niej jednak charakterystyczna „kratka” po laserze frakcyjnym. Dlatego zabieg dobrze jest zrobić przed weekendem – zwykle pełna rekonwalescencja trwa 1-2 dni, a trzeciego dnia można wykonać makijaż i wrócić do codziennych aktywności. Po zabiegu zalecane jest stosowanie kremów i suplementów otrzymanych w gabinecie oraz – bezwzględnie! – ochrona przed promieniami UV.

Efekty zabiegu

Ten zabieg cieszy od razu, ponieważ efekt rewitalizacji, poprawy napięcia, rozświetlenia i wygładzenia skóry jest widoczny praktycznie zaraz po zabiegu (po okresie rewitalizacji). Pełna przebudowa kolagenu, wspomagana pielęgnacją i suplementacją, postępuje sukcesywnie przez kolejne 1-6 miesięcy i po upływie tego czasu będziesz mogła w pełni docenić skuteczność Hi-Tech Collagen Therapy. To świetna terapia i dla skór dojrzałych, z widocznymi objawami starzenia, i dla młodszych, jako profilaktyka przeciwstarzeniowa. Co ważne, efekty są widoczne i wyczuwalne (poprawia się sprężystość skóry), ale zawsze bardzo naturalne!

