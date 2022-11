MEDICAL EXPERT Anti Dark Spot. Skoncentrowana kuracja dla skóry z przebarwieniami

Przebarwienia w ciąży pojawiają się często i są powodowane przez wyższy poziom hormonów. Skóra kobiety w ciąży jest też bardzo wrażliwa na promieniowanie słoneczne, które może wywołać zmiany na skórze. Przebarwienia to inaczej zaburzenia barwnikowe. Powoduje je duża ilość melaniny w jednym miejscu pod skórą bądź na jej powierzchni. Melanina chroni skórę przed uszkodzeniem, ale produkowana w nadmiarze może przyczyniać się do powstawania przebarwień. Dlaczego w ciąży pojawiają się przebarwienia skóry? W czasie ciąży pojawia się mnóstwo przebarwień na skórze. Kobiecy naskórek jest w tym czasie bardzo delikatny i wrażliwy. Przebarwienia w ciąży są tak częste, ponieważ w organizmie kobiety oczekującej dziecka poziom hormonów jest podwyższony. Estrogeny wpływają na intensywną pracę komórek produkujących melaninę. Przebarwienia na twarzy w ciąży to najczęściej pojawiający się problem. Wywołuje je progesteron. Poza tym zmiany barwnikowe widoczne są na dekolcie, rękach i tułowiu. Ciemniejsze stają się też brodawki sutkowe, otoczki brodawek, istniejące już znamiona oraz okolice miejsc intymnych. Pojawia się również kresa czarna, czyli linia biegnąca od pępka w stronę spojenia łonowego. Przebarwienia na twarzy w ciąży – ostuda Ostuda to pojawiające się w czasie ciąży przebarwienia na twarzy w postaci plam. Mają one nieregularny kształt i zazwyczaj są brązowe. Można je zaobserwować na policzkach i czole, czasem nad górną wargą. Przebarwienia te nie są swędzące, ani też bolesne. Pojawiają się dość często u ciężarnych kobiet, szczególnie jeśli opalają się one bez użycia filtra ochronnego. Ostuda to wynik nierównomiernie rozprowadzonej melaniny pod powierzchnią skóry. Najczęściej całkowicie znika po porodzie. Przebarwienia na brzuchu w ciąży – linea negra...