Makaron z brokułami sprawdzi się jako smaczny, pożywny obiad. Przygotowanie tego dania nie jest trudne, a koszt jest niewielki. Makaron z brokułami – przepis.

Makarony można podawać z wieloma dodatkami. Jedną z propozycji jest właśnie makaron z brokułami. To pyszne danie można serwować i na obiad, i na kolację. Do przygotowania tej potrawy możemy użyć zarówno świeżych warzyw, jak i mrożonek. Brokuły nadają daniu delikatny smak, który zadowoli każdego smakosza. Jak przygotować smaczny makaron z brokułami?

Makaron z brokułami w sosie serowym

Makaron z brokułami w sosie serowym to propozycja na szybki i smaczny obiad albo pożywną kolację. Do przygotowania dania można użyć świeżego brokuła albo mrożonki. Makaron z brokułami i serem typu parmezan smakuje najlepiej, jednak do przygotowania można wykorzystać każdy rodzaj sera żółtego.

Składniki:

40 dag makaronu,

1 średniej wielkości brokuł,

20 dag serka topionego,

10 dag twardego sera żółtego (np. parmezan),

0,5 szklanki mleka,

1 cebula,

1 ząbek czosnku (opcjonalnie),

1 łyżka mąki,

1 łyżka oleju,

sól, pieprz.

Przygotowanie:

1. Brokuł dzielimy na różyczki, wrzucamy do garnka z osoloną, wrzącą wodą i gotujemy około 10 minut, do momentu, aż brokuł będzie półtwardy.

2. Jednocześnie w osolonej wodzie gotujemy makaron al dente.

3. W oddzielnym, dużym garnku lekko podgrzewamy mleko na małym ogniu. Dodajemy do niego serek topiony i mieszamy do czasu, aż się rozpuści.

4. Na patelni na oleju podsmażamy cebulkę pokrojoną na drobne kawałki.

5. Gdy cebula się zeszkli, dodajemy do niej mąkę i trzymamy na ogniu kilka minut.

6. Zasmażkę dodajemy do garnka z rozpuszczonym serkiem. Całość trzymamy na ogniu, aż masa się zagęści.

7. Do sosu dodajemy starty ser żółty i przyprawy: sól i pieprz.

8. Do garnka z sosem dodajemy makaron i brokuły i całość delikatnie mieszamy.

9. Po podaniu na talerze, danie posypujemy resztą startego sera.

Makaron z brokułami w sosie śmietanowym

Makaron z brokułami i sosem śmietanowym to kolejna z propozycji podania tej smacznej potrawy. Do przygotowania tej wersji makaronu z brokułami będziemy potrzebować:

20 dag makaronu (np. penne),

20 dag brokułów,

5 dag sera parmezan,

1 cebulę,

350 ml śmietanki 30%,

łyżkę masła,

łyżkę mąki,

bazylię,

oregano,

szczyptę soli,

szczyptę pieprzu.

Przygotowanie:

1. Brokuł myjemy, dzielimy na różyczki i gotujemy w osolonej wodzie na półtwardo, następnie odcedzamy.

2. Jednocześnie gotujemy makaron przez około 10 minut i odcedzamy.

3. Na głęboką patelnię wrzucamy kawałek masła i dodajemy drobno pokrojona cebulę.

4. Gdy cebulka się lekko zarumieni, wlewamy 300 ml śmietanki i przyprawy: oregano i bazylię.

5. W szklance dokładnie mieszkamy 50 ml śmietanki z mąką i całość wlewamy na patelnię.

6. Sos delikatnie mieszamy i podgrzewamy na małym ogniu do zagęszczenia, przez około 15 minut. Przyprawiamy solą i pieprzem do smaku.

7. Na patelnię wrzucamy brokuł i makaron. Całość mieszamy i nakładamy na talerze.

8. Potrawę posypujemy startym serem typu parmezan.

Makaron z brokułami i kurczakiem

Do makaronu z brokułami można też dodać mięso. Najlepiej sprawdzi się kurczak. Delikatny smak kurczaka będzie idealnie współgrać z brokułem i lekkim sosem śmietanowym. Do przygotowania tej wersji dania można wykorzystać przepis na makaron z brokułami w sosie śmietanowym. Dodatkowo będziemy potrzebować podwójną pierś z kurczaka. Należy ją pokroić w kostkę i podsmażyć kilka minut na patelni na oleju. Następnie kurczaka można dodać do patelni z sosem i całość zamieszać.

Makaron z brokułami fit

Osoby dbające o linię również mogą ze spokojem od czasu do czasu zjeść na obiad makaron z brokułami. Wersja fit nie zawiera dosyć kalorycznego sosu serowego ani śmietanowego. Do przygotowania dietetycznej wersji makaronu z brokułami będziemy potrzebować:

20 dag makaronu pełnoziarnistego,

20 dag brokułów,

2 pomidory suszone,

1 cebulę,

1 ząbek czosnku,

1 łyżkę oliwy z oliwek,

2 łyżki sosu sojowego,

bazylię,

szczyptę soli,

szczyptę pieprzu.

Przygotowanie:

1. Brokuł myjemy, kroimy na różyczki i gotujemy na półtwardo, następnie odcedzamy.

2. Jednocześnie gotujemy makaron pełnoziarnisty i odcedzamy.

3. Na głęboką patelnię wlewamy łyżkę oliwy z oliwek. Wrzucamy pokrojone pomidory, dodajemy brokuł, wyciśnięty czosnek i przyprawy.

4. Po kilku minutach dodajemy pełnoziarnisty makaron.

5. Całość polewamy sosem sojowym i trzymamy na patelni jeszcze kilka minut. Smacznego!

Jak widać, makaron z brokułami można przygotować na wiele sposobów. Każdy znajdzie coś dla siebie. Przygotowanie tego dania jest bardzo łatwe i szybkie. Dodatkowo koszt jest niewielki. Dlatego jeśli nie mamy pomysłu na szybki, smaczny obiad, możemy zawsze przyrządzić makaron z brokułami. Smacznego!