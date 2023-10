W tym roku Łukasz Jemioł przedstawił dwa projekty świąteczne. Jeden z nich to nowy projekt uwielbiany przez fanów bluz z haftem „Believe in Magic”. Do oferty dołączyła również reedycja kultowego projektu FAMILY IS THE BEST GIFT. Dresowe bluzy przyciągają uwagę swoim magicznym przekazem a w połączeniu ze świąteczną kolorystyką staje się kwintesencją tegorocznego Bożego Narodzenia. Taka bluza to idealny prezent dla siebie lub bliskiej osoby. Dostępne są w wersji męskiej i damskiej

Jak głosi napis na jednej z bluz „Rodzina jest najlepszym prezentem". Dla marki bardzo ważne było, by w tym roku skupić się wokół wartości więzi rodzinnych i uniwersalnej, bezinteresownej oraz różnorodnej miłości.

„Miłość to uczucie bezwarunkowe, które jest zarezerwowane dla każdego! Chcę o tym mówić głośno i zachęcam też innych. Często zapominamy o oczywistych sprawach, a święta są jednym z wielu momentów, kiedy warto to podkreślać” – mówi Łukasz Jemioł

We wzruszającej sesji promującej najnowszą kolekcję przed obiektywem fotografa Łukasza Bartyzela stanęły trzy autentyczne, różne od siebie i kochające się pary - Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak, Julia Sobczyńska i Judyta Mliczek, Pan Leszek i Pani Maria oraz modele Apolonka (Magdalena Zalejska) i Daniel Tracz. Nad świątecznym beauty lookiem czuwał stały partner marki JEMIOL – Miya Cosmetics. Efekty sesji odzwierciedliły więź, która jest najszczerszym przykładem, że Święta to magiczny czas, który warto spędzać w gronie bliskich sercu osób.

Cała kolekcja na stronie www.jemiol.com.

