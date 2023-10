Kolekcjonuj wakacyjne wspomnienia w najlepszym stylu! Letnia kolekcja S’portofino to synonim wygody, funkcjonalności i mody, która sprawia, że codziennie będziesz się czuła wspaniale. To nie tylko najmodniejsze trendy, ale przede wszystkim ponadczasowe fasony, pozwalające na zbudowanie idealnej szafy na lato. Dostępne marki zostały starannie wyselekcjonowane, by wzajemnie się uzupełniały i dały Ci możliwość stworzenia ciekawych, letnich stylizacji od stóp do głów.

Nie wyobrażasz sobie lata bez sukienek? Zdecydowanie jest to jedna z najbardziej ulubionych części garderoby, a w S’portofino znajdziesz model, który odzwierciedli Twój wakacyjny nastrój. Sukienka Deha w kolorze liliowym to zdecydowany must have na lato — prosty fason i wysokiej jakości bawełna to idealni towarzysze na ciepłe dni. Dopasowana góra sukienki podkreśla kobiecą sylwetkę, a rozszerzony dół zapewnia swobodę ruchów i dodaje lekkości. To propozycja, którą możesz nosić na wiele różnych sposobów. Nasz wybór to oryginalne dodatki np. w postaci kapelusza włoskiej marki Hat You, który idealnie współgra z sukienką i nada stylizacji nowego wyrazu. Z kolei okulary Rudy Project ASTROLOOP to ukłon w stronę retro.

Niezależnie od tego jak spędzisz swoje lato, w sukience Deha możesz realizować wszystkie plany. To idealny wybór na city break w europejskiej stolicy lub na spacer po śródziemnomorskiej plaży. Uzupełnieniem Twojej letniej stylizacji będą wygodne buty — dzięki uniwersalnemu fasonowi sukienki, możesz wybrać zarówno niezawodne klapki Birkenstock, jak i klasyczne sneakersy On Running Cloud 5, dzięki którym będziesz mogła zwiedzać najpiękniejszą okolicę bez wysiłku.

Sprawdź całą kolekcję w S’portofino i przekonaj się o jakości premium, która zostanie z Tobą na długi czas.

