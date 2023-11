Kosmeceutyk Lamelat™ serum face and neck with high SPF(50) to innowacyjne wsparcie dla skóry z problemem hiperpigmentacji. To połączenie 2 kosmetyków w jednym: produktu wybielającego wraz z preparatem przeciwsłonecznym, dające efektywną ochronę przed powstawaniem nowych przebarwień oraz niwelujące obecne.

Jak działa kosmetyk? 4 najważniejsze funkcje:

Kosmeceutyk działa wielopłaszczyznowo:

zapobiega nadmiernej pigmentacji poprzez regulację procesu melanogenezy,

rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry,

zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie i regenerację,

działa ochronnie - zawarty wysoki filtr SPF (50) chroni skórę przed szkodliwym promieniowaniem UVA/UVB.

Jak często stosować?

Ultra lekkie serum przeznaczone jest do codziennej pielęgnacji twarzy, szyi, dekoltu.

Unikalne połączenie składników aktywnych, takich jak: wybielający peptyd biomimetyczny, polisacharyd Exo-TTM, standaryzowany ekstrakt z korzenia lukrecji (Glycyrrihza Glabra), znacząco wpływają na redukcję poziomu melaniny, dzięki czemu rozjaśnieniu ulegają zmiany hiperpigmentacyjne, plamy starcze, wszelkie przebarwienia (piegi, przebarwienia posłoneczne, pozapalne, potrądzikowe).

Rezultat? Koloryt skóry wyrównany! Młodzieńczy wygląd!

W rezultacie, koloryt skóry zostaje wyrównany, cera ma jaśniejszy i młodzieńczy wygląd, a zawarty w produkcie wysoki filtr przeciwsłoneczny zmniejsza ryzyko powstawania nowych przebarwień.

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego, liposomalnego systemu penetrującego skórę, substancje aktywne zawarte w serum przenikają do głębszych warstw skóry zapewniając trwały efekt ich uwalniania, a w efekcie większą skuteczność działania kosmeceutyku.

Synergistyczne działanie substancji aktywnych umożliwia uzyskanie optymalnego efektu wybielania i rozjaśnienia skóry oraz zahamowanie procesu powstawania zmian pigmentacyjnych - pierwsze efekty widoczne są już po 4 tygodniach regularnego stosowania preparatu.

Ponadto serum intensywnie nawilża, regeneruje skórę, poprawia jej teksturę oraz odbudowuje barierę hydrolipidową.

Sposób użycia

Stosuj serum 1-2 razy dziennie na skórę twarzy i szyi (również pod makijaż ) oraz na inne obszary skóry, np. dekolt, ramiona w zależności od potrzeb. A cena? To ok. 125 zł za 30 ml. Uwierzcie, warto!