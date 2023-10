Najnowsza kolekcja Deni Cler na sezon jesień/zima została zatytułowana „La vita è bella”, czyli „Życie jest piękne”. Linia jest odpowiedzią na towarzyszącą nam od wielu miesięcy sytuację pandemii, jednak odnosi się do niej niejako przez zaprzeczenie. Projektanci marki w sezonie jesień/zima mówią kategorycznie: potrzebujemy wytchnienia. Moda w kolekcji „La vita è bella” jest sposobem na celebrację życia. To także ważna kolekcja w kontekście podwójnego jubileuszu, jaki marka obchodzi w tym roku – 50-lecia stworzenia brandu i 30-lecia funkcjonowania na rynku polskim.

Pokaz najnowszej kolekcji miał miejsce w restauracji Belveredere w warszawskich Łazienkach Królewskich. Wydarzenie przyciągnęło najważniejsze osobistości świata mody oraz biznesu. Nie zabrakło również gwiazd – pojawiły się między innymi Urszula Dudziak, Ewa Kasprzyk, Malwina Wędzikowska, Beata Ścibakówna, Joanna Racewicz, Monika Richardson i Katarzyna Glinka.

Marka zaprezentowała 52 looki. Za fryzury modelek odpowiadał zespół Gold Polska, za makijaż – eksperci Estée Lauder. Wydarzenie uświetnił występ Patrycji Markowskiej, która zaśpiewała marce „Happy Birthday”. Prezes Deni Cler, Iwona Kossmann, skomentowała pokaz mówiąc:

- Przyszłość mody to miękkie tkaniny w formach, które będą uniwersalne. Oczywiście, dobry garnitur nie zniknie, to zdecydowanie inny wizerunek niż kobieta w swetrze. Gdy wrócą spotkania biznesowe, panie chętnie sięgną do szafy po strój elegancki i ciekawy. Tym razem wystylizują marynarki z dżinsami, a zamiast szpilek włożą wygodne, płaskie lub sportowe obuwie. Wróci moda na kobiecość, ale podaną w inny, bardziej eklektyczny sposób. Moda popandemiczna zostanie z nami na dłużej. Kto raz zrezygnował z formalnego ubioru, nie odda swojego prawa do wygody.

Najnowsza kolekcja Deni Cler składa się z sześciu kapsuł. Pierwsza z nich, „Let’s party”, zaprojektowana jest z myślą o wczesnojesiennych imprezach i spotkaniach w gronie znajomych. Kolejna – „Back to office” – opowiada o pracy biurowej – ubrania z tej linii zostały stworzone w taki sposób, żeby otulać i wspierać w niekiedy niełatwym powrocie do pracy stacjonarnej. Trzecia kapsuła z kolekcji jesień/zima, „Black label”, to elegancka klasyka – linia została opracowana z wyjątkową konsekwencją monochromatycznej czarno-białej palety. Czwarta część, „Happy shopping”, żartobliwie nawiązuje do powrotu do zakupów stacjonarnych – w tej linii znajdziecie core’owe, ikoniczne płaszcze Deni Cler z wysokiej jakości wełny oraz luksusowe kaszmirowe dresy. Piąta kapsuła, „Give me a hug”, to kapsuła-manifest czasów popandemicznych – mówi o potrzebie bliskości. W tej części dominują miękkie szarości i ciepłe ciasteczkowe odcienie. Zwieńczeniem cyklu jest kapsuła „I can and I will”. Linia ta jest emanacją siły, opowiada o poczuciu sprawczości w niepewnym świecie.

Siła kobiet to słowo klucz marki Deni Cler. Włoski brand pojawił się w Polsce na początku lat 90. i wniósł do naszej rodzimej mody zupełnie nową jakość. W pierwszym katalogu, zaprezentowanym na sezon wiosna/lato 1991, pojawiły się ikoniczne garnitury w intensywnych kolorach, uszyte z doskonałej jakości tkanin. Mocno zaznaczone ramiona i podniesiona talia spodni były idealnym strojem dla nowoczesnej power woman. Jakość i włoski sznyt szybko zdobyły uznanie polskich klientek, marka stała się symbolem zawodowego statusu.

Od 50 lat korzeniem marki Deni Cler pozostaje jakość.

– Od zawsze reprezentujemy nurt slow fashion. Dążymy do tego, żeby naszym klientkom zapewniać ubrania najwyższej klasy wykonane z doskonałych tkanin, które łączą klasykę z nowoczesnością sprawiając, że rzeczy możemy nosić wiele sezonów jak np. kaszmirowe płaszcze – mówiła Iwona Kossmann.

Marka korzysta z tkanin renomowanych włoskich producentów, wśród nich znajduje się między innymi manufaktura Albini, od której Deni Cler pozyskuje wełnę certyfikowaną dokumentem Authentico®. Włoski design i tkaniny Deni Cler łączy z polskim rzemiosłem.

- Projekty Deni Cler szyte są w Polsce. Nasi rodzimi konstruktorzy i krawcy to wyjątkowi specjaliści, cieszą się renomą w całej Europie. Jesteśmy dumni, że możemy czerpać z ich doświadczenia – mówiła Iwona Kossmann.