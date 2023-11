Kot perski to jeden z najpopularniejszych kotów rasowych. Nic dziwnego! Czworonogi tej rasy wyróżnia niezwykle przyjazny charakter i niepowtarzalna uroda.

Koty perskie są jedną z najstarszych ras. Pierwsze osobniki trafiły do Europy już w XVII wieku, podbijając serca hodowców i miłośników kotów. Zwierzęta te wyróżniają się jedwabistą, długą sierścią, którą należy odpowiednio pielęgnować. W przeciwnym wypadku futro może się zbijać i kołtunić.

Pielęgnacja kota perskiego – przede wszystkim szczotkowanie

Pomimo tego, że koty perskie (podobnie jak koty innych ras) sporą część dnia poświęcają higienie i pielęgnacji, nie są w stanie same w pełni zadbać o swoje wymagające futro. Aby utrzymać je w nienagannym stanie, niezbędna jest pomoc człowieka.

Właściciel kota perskiego powinien wyposażyć się w:

metalowe grzebienie (jeden o szeroko, drugi o gęsto rozstawionych ząbkach),

zgrzebło (specjalną szczotkę z zakrzywionymi, cienkimi, metalowymi drutami),

gęsty grzebyk do czesania sierści na pysku,

miękką szczotkę z włosia ,

, filcak, czyli specjalny grzebień do usuwania kołtunów.

Jak często należy czesać kota perskiego? Młode kocięta nawet kilka razy w ciągu dnia. Dzięki temu jego sierść będzie rosła bez przeszkód, a zwierzę szybko przyzwyczai się do zabiegów. Dorosłe persy wystarczy czesać raz dziennie. Jeden zabieg tego typu powinien trwać około pięciu minut. Szczególnie uważnie szczotkować należy futerko na brzuchu, klatce piersiowej i w pachwinach kota – to właśnie w tych miejscach najczęściej powstają kołtuny.

Kot perski w kąpieli

Oprócz codziennego i starannego czesania koty perskie wymagają także regularnych kąpieli. Dzięki nim futro kotów zachowuje miękkość, blask i jest mniej podatne na powstawanie kołtunów. Koty perskie powinny być kąpane raz na cztery tygodnie. Do kontaktu z wodą warto przyzwyczajać je już od pierwszych tygodni życia. Dzięki temu wykąpanie dorosłego persa nie powinno być zbyt dużym wyzwaniem.

Do kąpieli należy używać jedynie kosmetyków przeznaczonych dla kotów. Niedopuszczalne jest mycie kota szamponem dla ludzi. Wynika to z faktu, iż kocia skóra ma inne pH niż skóra człowieka. Potraktowanie jej produktem przeznaczonym dla ludzi mogłoby wywołać poważne podrażnienia. Warto pamiętać o tym, by woda, w której kąpany jest kot perski, miała odpowiednią temperaturę – powinna być ciepła, lecz w żadnym wypadku nie może być gorąca! Futro należy najpierw rozczesać, następnie delikatnie zmoczyć, nałożyć szampon, wmasować go w sierść i spłukać. Kolejnym krokiem jest nałożenie odżywki i spłukanie jej po odpowiednim czasie. Po kąpieli kota należy owinąć w ręcznik. Następnie futro wysuszyć należy suszarką do włosów.