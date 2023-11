Uwielbiasz podróżować samochodem lub po prostu musisz codziennie przemierzać wiele kilometrów autem? Jeśli tak, to na pewno powinieneś poznać i wypróbować nowe technologie, które będą pomagać ci podczas jazdy, uczynią ją o wiele bardziej bezpieczną i komfortową. Odkryj nową jakość podróżowania samochodem, o której wcześniej nawet nie marzyłeś!

Nowe technologie w ŠKODA Octavia

Co powiesz na to, żeby od dzisiaj samochód stał się twoim najlepszym przyjacielem i zawsze dbał o ciebie? Właśnie taka jest bestsellerowa ŠKODA Octavia, która została dodatkowo wyposażona w ŠKODA Connect, czyli szereg innowacyjnych technologii opartych o wymianę danych. Co to takiego? Są to mobilne usługi online, które dzielimy na dwie kategorie: usługi Infotainment Online dla systemów nawigacyjnych Columbus i Amundsen oraz usługi Care Connect, zbierające w jednym miejscu funkcje poprawiające twoje bezpieczeństwo oraz umożliwiające zdalny dostęp do wygodnych funkcji. No dobrze, ale jak to wygląda w praktyce i dlaczego jest tak niezwykłe? Przekonasz się za chwilę!

Omijaj korki i dojedź szybko do celu

Wyobraź sobie, że jedziesz na długi weekend lub po prostu śpieszysz się do pracy. Ostatnią rzeczą, której chciałbyś w tym momencie jest niespodziewany korek! Na takie sytuacje przyda się nowa funkcja w Infotainment Online, która informuje o rzeczywistym natężeniu ruchu na wyznaczonej trasie i w sytuacji niespodziewanych utrudnień, zasugeruje nam alternatywną trasę. Co więcej, dostarczy nam również informacji na temat wybranych parkingów, pokaże ceny paliw na okolicznych stacjach i prognozę pogodę! Jeśli lubisz planować wcześniej trasę, spodoba ci się na pewno opcja portalu ŠKODA Connect, w której można bezpośrednio przenieść z własnego komputera do samochodu swoje zapisane trasy i cele. Dzięki połączeniu z siecią mapy nawigacji Columbus są na bieżąco aktualizowane do najnowszych wersji, dlatego żadne roboty drogowe nie będą ci straszne!

Natychmiastowa pomoc po wypadku samochodowym

Dla ŠKODA najważniejsze jest bezpieczeństwo kierowców, dlatego najnowszy system Care Connect został wyposażony w funkcję połączeń ratunkowych eCall. Jeśli podczas zderzenia uruchomiony zostanie którykolwiek z systemów bezpieczeństwa, samochód automatycznie i natychmiastowo skontaktuje się ze służbami ratunkowymi. System obejmuje także możliwość powiadomień dla mniej poważnych zdarzeń drogowych i wezwania assistance. Co więcej, usługi zawarte w tak zwanym pakiecie poszerzonej komunikacji serwisowej pomagają między innymi zaplanować harmonogram serwisowy: autoryzowany serwis kontaktuje się z właścicielem samochodu i umawia się na dogodny termin przeglądu.

„Gdzie zaparkowałem?” Teraz już wiesz!

Dla wszystkich zapominalskich i zabieganych mamy dobrą wiadomość! Dzięki nowej aplikacji na smartfony ŠKODA Connect, nie musicie się już martwić czy zostawiliście włączone światła w samochodzie lub czy drzwi są zamknięte, ponieważ aplikacja nas sama o tym poinformuje! To nie wszystko, również z łatwością namierzycie na aplikacji gdzie dokładnie zostawiliście swój samochód, a nawet będziecie mogli zdalnie uruchomić klakson i świata awaryjne, by łatwiej go znaleźć na parkingu. Koniec z nerwowymi poszukiwaniami auta w centrach handlowych lub pod pracą!

Funkcja automatycznego awaryjnego hamowania

Jazda po mieście bywa trudna – korki, mało miejsc do parkowania i … wyskakujący znienacka piesi. Każdy kierowca przynajmniej raz w życiu przeżył sytuację grozy, gdy nagle pieszy wtargnął na drogę samochodu. Na takie nieprzewidziane sytuacje rozwiązaniem jest opcja Front Assist, która uruchamia hamulec awaryjny w sytuacji, gdy pieszy nagle wejdzie na ulicę. Równie ważnym rozwiązaniem dla naszego bezpieczeństwa jest asystent ruchu w martwym polu, który pomaga kierownicy uniknąć niebezpieczeństwa przy zmianie pasa za pomocą dwóch radarów nadzorujących ruch za samochodem. Gdy kierowca nie widzi zbliżającego się z tyłu samochodu, system szybko ostrzega go przed możliwym zagrożeniem. System Rear Traffic Alert zapobiega kolizji podczas cofania pojazdu, który bardzo wcześnie rozpoznaje ruch zbliżający się z tyłu pojazdu. Koniec z porysowanym samochodem i zgniecionymi zderzakami!

Wakacje są idealnym momentem, by pomyśleć o samochodzie, który będzie wygodny, funkcjonalny i bezpieczny. Taki jak ŠKODA Octavia z nową technologią!



Materiał powstał we współpracy z marką ŠKODA