Koloryzacja brwi w domu może kojarzyć się z nieudanymi eksperymentami i zbyt mocnym efektem czarnych brwi. Niestety, jeszcze dekadę, dwie temu, taki efekt królował nawet w lokalnych salonach urody. Poznajcie fantastyczne wskazówki od Hanny Jakubowskiej - National Brow Artist Benefit Cosmetics. Od tej chwili żadna koloryzacja brwi w domu nie będzie Ci sprawiać kłopotu!

Hanna Jakubowska o koloryzacji brwi - wskazówki

Przez kilka lat mojej pracy z klientkami odczarowywałam mit kruczoczarnych brwi, który pamiętamy z dawnych lat. Barwienie brwi jest jak budzenie się z gotowym makijażem i dzięki obecnej wiedzy, preparatom i kilku prostym trikom może być naprawdę proste! Brzmi zbyt dobrze, aby nie wypróbować efektu na sobie!

Nie byłabym profesjonalistką gdybym w pierwszej chwili nie poleciła koloryzacji brwi u specjalisty – to najlepsza droga do sukcesu. Jednak biorąc pod uwagę obecną sytuacje i różne scenariusze, które nam pisze życie, warto dowiedzieć się jak zabarwić swoje brwi w domu. To bardzo ważna umiejętność, bo brwi są ramą całej twarzy i zadbane „robią” cały look! Bawcie się i testujcie barwienie DYI, ale zanim to zrobicie skorzystajcie z porad osoby, która dokonała kilku tysięcy koloryzacji brwi!

Przygotuj skórę. Brwi powinny być odtłuszczone. W warunkach domowych przetrzyj je wacikiem zwilżonym płynem micelarnym. Obrys. Uzupełnij lekko swoje brwi niewodoodpornym cieniem lub pudrem w kształcie, w którym malujesz swoje brwi. TIP: nie musisz uzupełniać makijażem całych brwi, chodzi o szablon, który ułatwi koloryzację. (Wskazówka dla zaawansowanych: możesz zrezygnować z przygotowania szablonu, jeśli czujesz się doświadczona w sztuce makijażu). Przy użyciu patyczków kosmetycznych, sięgnij po wazelinę (lub dowolny bogaty krem, który masz pod ręką), rozgrzej kosmetyk lekko na grzbiecie dłoni i nałóż na skórę dookoła łuków brwiowych tak, aby w następnym kroku zafarbować tylko włoski. Hennę zmieszaną z utleniaczem nałóż na całą długość brwi. Możesz użyć patyczka kosmetycznego, jednorazowego aplikatora lub pędzelka do makijażu oczu/brwi, który nie należy do Twoich ulubionych. Nie gwarantuję, że po aplikacji henny pędzelek nie straci swojego kształtu. Dobór koloru:

W naszej szerokości geograficznej zwykle najlepiej sprawdza się henna w kolorze brązu oraz grafitu. Jeśli mamy te dwa kolory, polecam zmieszać je w równych proporcjach. To uniwersalny przepis na piękny kolor brwi!

Czerń? Sprawdzi się u brunetek z ciemniejszą karnacją. Nie polecam samodzielnego używania wyłączenie czarnej henny (ewentualnie warto zmieszać ją z brązem), inaczej efekt może wyjść zbyt intensywny.

Masz oryginalny kolor włosów, różowy, popielaty? Spróbuj nałożyć jedynie grafitową hennę.

Połączenie jasnego brązu z grafitem zapewni bardzo naturalny efekt. Rodzaje henny:



Żelowa: stosunkowo łatwa w pracy – do barwienia w domu polecam właśnie ten rodzaj preparatu - zapewni kolor na włoskach, a skóra pozostanie saute. Trwałość 2-3 tygodnie.

Proszkowa: to drobny pył, dosyć szybko koloryzujący włoski (nie polecam dla początkujących). Trwałość 4-6 tygodni.

Pudrowa: często używana w salonach kosmetycznych, lubiana ze względu na dłuższą trwałość – nawet do 8 tygodni. Jak zmieszać i nałożyć hennę żelową:



Przygotuj specjalny kubeczek… wracając do domowych warunków: kieliszek, lub nakrętkę od butelki

Dodaj hennę wielkości ziarnka grochu oraz 5-8 kropli utleniacza

Pędzelkiem wymieszaj miksturę do powstania „pasty”

Nałóż mieszankę na całą długość brwi

WSKAZÓWKA 1: rozpocznij aplikację od końca brwi, gdzie włoski bywają rzadsze

WSKAZÓWKA 2: sekret specjalisty? Koloryzującą mieszankę nałóż także pod włos, barwienie utrzyma się dłużej

Po aplikacji henny usuń nadmiar kremu/wazeliny z linii poza brwiami, patyczkami kosmetycznymi

Zależnie od rodzaju henny sprawdź kolor po 2-3 minutach (zastosuj się do instrukcji dołączonej do opakowania). Jeśli odcień Ci się podoba dokładnie zmyj hennę wacikami zwilżonymi wodą. Możesz też przytrzymać miksturę dłużej, sprawdzając kolor w trakcie

WSKAZÓWKA 1: ściągnij hennę z początku brwi wcześniej, aby cieszyć się modnym efektem ombre

WSKAZOWKA 2: jeśli kolor wyjdzie zbyt mocny pomoże płyn micelarny lub żel z aloesem nałożony na kilka chwil.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Próba uczuleniowa. Jeśli nigdy nie używałaś henny, polecam jej wykonanie

Henna w zależności od rodzaju utrzymuje się kilka tygodni, warto spróbować samodzielnie, rozpoczynając od delikatniejszych preparatów i jaśniejszych odcieni

Barwienie brwi zapewni piękny efekt nabłyszczenia. Domowy efekt „glossy brows”? Proszę bardzo!

Jeśli wolisz pozostać przy makijażu, spróbuj Gimme Brow+ od Benefit Cosmetics (dostępny w 10 kolorach). Wiele klientek opiniuje: „Efekt po tym żelu jest zbliżony do henny z salonu”.

Odpowiednia stylizacja i kolor brwi odmładzają o kilka lat!