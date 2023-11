Marka Vizir we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom, działającym w ramach Funduszu Korczaka, kontynuuje program charytatywny "Ubrania od serca", który ma na celu wsparcie dzieci mieszkających w domach dziecka. Dzięki hojności Polaków ufundowane zostaną bony do sklepów odzieżowych, które umożliwią dzieciom kupienie nowych ubrań.

Reklama

Podczas 1. edycję programu „Ubrania od serca” udało się wywołać uśmiech na twarzach ponad 1 240 dzieci. Ze względu na ogromny sukces pierwszej edycji, druga rozpoczęła się w listopadzie 2018 roku. Program „Ubrania od serca” wspiera domy dziecka w działaniach na rzecz zmniejszania nierówności

między dziećmi tam mieszkającymi, a ich rówieśnikami z pełnych rodzin.

Marka Vizir wraz z Towarzystwem Nasz Dom, działającym w ramach Funduszu Korczaka, wierzą, że każde dziecko powinno mieć równe szanse na kształtowanie swojej przyszłości. Dając dzieciom vouchery na zakup odzieży, program „Ubrania od serca” zapewnia domom dziecka wielopoziomowe wsparcie. Dzieci w domach dziecka zazwyczaj nie mają możliwości wybrania samodzielnie choćby jednego kompletu zupełnie nowych ubrań, które mogłyby nosić w szkole i w czasie wolnym, gdzie spotykają się z rówieśnikami. Co więcej, mają ograniczone możliwości zdobycia praktycznych umiejętności życiowych, takich jak wybór odzieży lub decydowanie na co wydać pieniądze. Celem programu jest umożliwienie im samodzielnych zakupów i wyboru własnych ubrań - czyli działań, które są nam wszystkim dobrze znane, a których te dzieci są pozbawione. Ważne jest to, że oprócz nowych elementów garderoby, dzieci będą mogły też wyrazić siebie przez dobór stroju i samodzielnie podjąć decyzję - to naprawdę ważna inicjatywa.



„Podczas pierwszej edycji otrzymaliśmy 1 787 zgłoszeń z 117 placówek opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski. To pokazuje, jak ważna jest idea kampanii – umożliwienie dzieciom posiadania zupełnie nowych ubrań w wybranym przez siebie kolorze i rozmiarze. Pozytywnie zaskoczyło nas zaangażowanie uczestników. Otrzymaliśmy wiele ciepłych słów od dzieci w podziękowaniu za umożliwienie im pójścia na zakupy i wybrania strojów, które pozwoliły im lepiej wyrazić siebie. To było naprawdę miłe i pokazało, jak dużo to dla nich znaczy” - powiedziała Iwona Niemasz, Prezes Zarządu Towarzystwa Nasz Dom.

Pierwsza edycja kampanii „Ubrania od serca” trwała od grudnia 2017 do końca lutego 2018 i odniosła ogromny sukces. Zyskała też dużą popularność w sklepach, ponad 700 000 osób pomogło 1240 dzieciom z domów dziecka w całej Polsce. To o 240 więcej niż pierwotnie planowano, ale stanowi to tylko około 8% dzieci z domów dziecka w Polsce. W tym roku marka Vizir i Towarzystwo Nasz Dom przy wsparciu polskich klientów chcą pomóc jeszcze większej liczbie dzieci.



„Celem programu było i nadal jest podniesienie świadomości na temat problemu i znalezienie rozwiązania, by pomoc dotarła tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Jako marka wierzymy, że każde dziecko zasługuje na równy start. Niestety są dzieci, które potrzebują nawet tak podstawowych rzeczy jak nowa, dobra i czysta odzież. Ten smutny stan rzeczy dotyczy często dzieci, których los nie oszczędzał -mieszkających w domach dziecka. Wierzymy, że nowe ubrania mogą podnieść ich samoocenę, pewność siebie i poczucie godności. To zachęciło nas do stworzenia programu „Ubrania od serca”. Taka prosta rzecz może wpłynąć na sytuację dzieci i dać im świeży, czysty start w przyszłość. Mamy nadzieję, że wyniki tegorocznej edycji przekroczą nasze oczekiwania.” - wyjaśnia Mariola Mirek, Manager ds. Komunikacji w P&G.

Każdy może dołączyć do kampanii, kupując:

1. od 1 listopada 2018 do 28 lutego 2019 zestawy kapsułek Vizir 3x16, dostępne we wszystkich

sklepach w całej Polsce,

2. od 1 do 31 grudnia 2018 roku kapsułki i płyny Vizir, które będą dostępne w sieci Biedronka

3. od 1 stycznia do 28 lutego 2019 r. kapsułki i proszki Vizir w sklepach w Polsce innych niż

Biedronka.

Klienci, którzy kupią w tym okresie określone produkty Vizir z logo „Ubrania od serca” na opakowaniu,

przyczynią się do zakupu bonów na nowe ubrania dla dzieci z domów dziecka.