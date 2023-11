Reklama

Jesień to nie tylko coraz krótsze dni, słota i zimno. To też mnóstwo okazji do zabawy! Jesienne wiatry na żaglach, rowerowe wyprawy po puszczy, dziesiątki imprez biegowych, windsurfing, wspinaczka, ba… nawet surfing na sztormowych bałtyckich falach. Wszystko to jest jeszcze bardziej mega, jeśli… utrwalimy to kamerką sportową.

Dla fanów ruchu jesienną ofertę przygotowała firma Manta S.A. Największy polski producent sprzętu RTV dodał właśnie do oferty dwie kamery sportowe - model MM 9359 FS ze składanym ekranem i MM 9359 TS z ekranem dotykowym.

Zachęcająca jest przede wszystkim korzystna w porównaniu z najbardziej znanymi wytwórcami kamerek cena. Za obie nowe propozycje zapłacimy 449 zł, a to o ponad połowę taniej niż najtańsza propozycja GoPro. Tymczasem tańsza nie oznacza wcale, że oferuje mało…

W MM 9359 FS znajdziemy procesor Novatek NTK96660 i czujnik obrazu marki Sony IMX078. Ma też moduł Wi-Fi, wyjście microHDMI (typu D) a do tego wbudowaną cyfrową stabilizację obrazu. Wyposażono ja bogaty zestaw akcesoriów - m.in. futerał zapewniający wodoszczelność do 30 metrów. Czas pracy baterii to maksymalnie 120 minut przy rozdzielczości 720P i 30 kl./s.

MM 9359 TS SRP znajdziemy dodatkowo dotykowy wyświetlacz LDC. 2- calowy ekran daje pełną kontrolę nad kadrem na przykład podczas filmowania selfie. Obie kamerki rejestrują wideo w rozdzielczości 4K (2880 × 2160 px) z zapisem 24 kl./s.

