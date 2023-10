Druga odsłona kampanii „Szok! ale jakość” powstała przy zaangażowaniu infuencerów i podzielona została na dwie fazy. Pierwsza obejmowała testy w ciemno, druga polegała na testowaniu produktów przez 2-3 tygodnie przez uczestników i przygotowaniu recenzenckich materiałów na ich kanały social media. Wśród influencerów zaproszonych do udziału w kampanii znaleźli się: @klaudia.owczarek, @amelia.szczepaniak @truebeutyisinternal, @inchidris i @stysio, @fog_in_the_garden, @agastruskamua, @nikki_beautify, @katosu, @itsmadebycaro.

Podczas testowania uczestnicy sprawdzali 7 kultowych produktów Avon: Perfumy Attraction for Her oraz TTA This Love, serum do twarzy z Protinolem, tusz do rzęs Geniusz, podkład Power Stay oraz kilka odcieni Ultramatowej szminki i kredki do oczu Glimmerstick. W zależności od produktu oceniali oni m.in. zapach, trwałość, konsystencję, łatwość aplikacji czy intensywność kolorów. Każdy z influencerów był pozytywnie zaskoczony, że to produkty Avon, dzięki którym może wykonać równie dobry makijaż, jak kosmetykami premium, ale za ułamek ich ceny. Po testach każdy otrzymał zestaw wszystkich recenzowanych produktów, które następnie testował w domu przez 2-3 tygodnie, by móc dać swoją ostateczną rekomendację.

Szok, ale jakość! Dodaję to do ulubionych

Na profilach influencerów pojawiły się już recenzenckie materiały. Wszyscy przyznali w nich, że są pozytywnie zaskoczeni wysoką jakością kosmetyków Avon. Deklarują także, że przynajmniej jeden z testowanych produktów trafi na stałe do grona ich ulubionych - @amelia.szczepaniak zachwyciła się Serum z Protinolem, ponieważ „pięknie rozświetla skórę”, @stysio przyznał, że największe wrażenie zrobił na nim podkład Power Stay, @klaudia.owczarek doceniła Ultramatową szminkę za „supernapigmentowaną formułę”, a @truebeautyisinternal przyznała, że perfumy Attraction to z pewnością „wyższa półka perfum, bo pachną niezwykle po prostu”.

Pierwsza faza kampania z blind testami wystartowała 1 lipca, druga, z recenzjami influencerów, rozpoczęła się w połowie lipca. Materiały kampanii dostępne są w internecie: Youtube, Facebook, Instagram, Tik Tok, TVN player, Polsat GO, TVP VOD oraz w portalach kobiecych, a materiały influencerów na ich profilach na Instagramie.

Za koncepcję kreatywną kampanii odpowiada Avon Polska, za zrealizowanie kampanii – agencja Brand Lift, za zakup mediów – dom mediowy Starcom, za aktywację w social media – marka Avon, za działania PR – agencja Garden of Words.

