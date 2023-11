Kwiaty na Dzień Kobiet dostaje się niemal na całym świecie, odkąd święto obchodzone 8 marca zyskało status międzynarodowy. Są wyrazem pamięci, oddania i adoracji. Mają znaczenie symboliczne, dzięki któremu można wyrazić uczucia bez używania słów.

Marcowe święto ma swój pierwowzór w starorzymskich Matronaliach, podczas których kobiety z naręczami kwiatów podążały do świątyń, by złożyć ofiarę Junonie – bogini macierzyństwa. Od swoich mężów zaś otrzymywały rozmaite podarki.

Kwiaty na Dzień Kobiet: gatunki i symbolika

Wybór kwiatów, które kupujemy na Dzień Kobiet, powinien być uzależniony przede wszystkim od tego, komu chcemy je wręczyć. Czerwone róże oznaczają płomienne uczucie, można więc obdarować nimi żonę, narzeczoną czy dziewczynę, ale nie mamę, dla której lepiej wybrać białe gerbery (hołd) albo różowe tulipany (troska). Do uniwersalnych kwiatów na Dzień Kobiet należą storczyki (doskonałość), hiacynty (bezinteresowność, stałość i gorliwość), frezje (szacunek), a także goździki (oddanie). Te ostatnie w świadomości Polaków zapisały się jako nierozerwalnie związane z obchodami 8 marca, bo w PRL-u kwiaciarnie zdominowane były właśnie przez goździki. Na niektóre gatunki kwiatów trzeba szczególnie uważać. Hortensje kojarzone są z wyniosłością i obojętnością, a żonkile z zazdrością i nieodwzajemnioną miłością. Pewne ryzyko niesie za sobą kupowanie kwiatów w kolorze żółtym – wręczenie kobiecie takiego bukietu może skutkować posądzeniem o chęć zerwania znajomości.

Kwiaty na Dzień Kobiet: kwiaciarnia czy poczta kwiatowa?

Aby skomponować samodzielnie skomponować bukiet i udekorować je według własnego uznania, trzeba wybrać się na targ lub do kwiaciarni. Jednak kolejki po w kwiaty Dniu Kobiet potrafią zniechęcić i wielu panów idzie po linii najmniejszego oporu – wybiera najzwyklejszą gotową wiązankę z hipermarketu. Szarmancki mężczyzna, któremu zależy nie tylko na zadośćuczynieniu tradycji, lecz także na sprawieniu przyjemności swojej wybrance, powinien rozważyć złożenie zamówienia w poczcie kwiatowej. Bukiet z liścikiem od tajemniczego adoratora dostarczony do pracy to marzenie wielu pań rozpływających się nad filmami romantycznymi.