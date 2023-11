Buldog francuski to rasa psów niezwykle wesołych, przyjacielskich i towarzyskich. Buldożki, mimo swojego nietuzinkowego uroku, nie są jednak psami dla każdego. Bywają uparte, charakterne i miewają problemy zdrowotne.

Buldogi francuskie należą do grupy molosów. Charakteryzuje je pasywna sylwetka, duża głowa i spłaszczona kufa. I to właśnie charakterystyczny pyszczek buldożków, który przez wielu jest uwielbiany, często jest źródłem kłopotów zdrowotnych tych psów. Z powodu krótkiej kufy mogą mieć problemy z oddychaniem i źle znosić wysokie temperatury. Z drugiej strony buldogi francuskie to stworzenia mocno przywiązane do swoich opiekunów, doskonałe dla rodzin i do zabaw z dziećmi.

Buldog francuski – kto pokocha tego psa?

Buldogi francuskie to zwierzęta o nietuzinkowej urodzie. Mają duże głowy, krótkie łapy, masywną sylwetkę, płaskie pyszczki i sterczące uszy. Okrągłe, radosne oczy buldogów sprawiają, że wielu osobom na ich widok rozpływają się serca. Buldożki kradną serca także tych osób, które bawi lekka nieporadność tych psów. Zdarza im się przewracać podczas biegu czy nie trafić na kanapę mimo precyzyjnie odmierzanej odległości i wysokości. Przez wiele osób buldożki uważane są z tego powodu za rozkoszne.

Jeśli szukasz psa, który będzie kochał zabawy i pieszczoty, a do tego nie będzie stronił od wylegiwania się na kanapie, buldog francuski może być właśnie dla Ciebie. To duży pieszczoch, który kocha towarzystwo, uwielbia ludzi (zwłaszcza swoich właścicieli) i lubi być blisko nich. Nie zdziw się więc, że Twój buldog będzie podążał za Tobą krok w krok. Komu jeszcze buldog francuski przypadnie do gustu? Zarówno właścicielom domów z ogrodami, jak i mieszkań w blokach. Buldogi doskonale odnajdą się w małych mieszkaniach.

Komu buldog francuski nie przypadnie do gustu?

Mimo całego swojego wdzięku, radości i uroku osobistego, buldog francuski nie jest psem dla każdego. Zdarza się, że buldożki bywają uparte i lubią postawić na swoim. Są to więc psy, które potrzebują dyscypliny i konsekwencji. Jeśli wiesz, że nie wystarczy Ci czasu albo cierpliwości, zastanów się, czy jest to rasa dla Ciebie.

Buldożki miewają też problemy zdrowotne – dotykają je czasem alergie skórne i pokarmowe, a także kłopoty z oddychaniem. Zdarza się, że konieczna jest operacja podniebienia. Duże oczy i uszy również wymagają regularnej pielęgnacji. Jeśli szukasz eleganckiego pupila, prawdziwego psiego arystokraty, zastanów się dwa razy, nim przygarniesz pod swój dach buldożka. Psy tej rasy często chrapią, sapią i zdarza się, że… potrafią nieco zepsuć powietrze.

Ostatni aspekt, na który należy zwrócić uwagę to skłonność do kłótni z innymi psami – szczególnie płci męskiej. Pamiętaj, że decyzja o przygarnięciu psa to poważna decyzja, którą należy podjąć świadomie. Zastanów się dobrze nad swoimi możliwościami i podejmij rozsądną decyzję.