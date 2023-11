Wybór drzewka na świąteczną choinkę nie jest łatwy. Ciężko znaleźć złoty środek między wyglądem, trwałością i ceną. Jeszcze kilka lat temu najczęstszym wyborem był świerk pospolity lub sosna pospolita, teraz mamy większy wybór. Jaką choinkę wybrać na Boże Narodzenie - świerk pospolity, świerk kłujący, jodłę kaukaską czy sosnę pospolitą?

Najpopularniejsza choinka na Boże Narodzenie - świerk pospolity

Świerk pospolity to drzewko, które jest najczęściej wybierane na bożonarodzeniową choinkę. Na taką decyzję ma wpływ przede wszystkim cena i piękny zapach, który unosi się w całym domu. Największą jego wadą jest brak trwałości, świerk gubi igły praktycznie od samego początku. Dość szybko traci świeżość i po kilku dniach nie wygląda już tak atrakcyjnie, jak w dniu zakupu.

To najlepsza opcja dla osób, którym zależy na niskobudżetowym rozwiązaniu. Świerk najlepiej kupić przed samym Bożym Narodzeniem, aby jak najlepiej prezentował się w tym magicznym czasie.

Drugą opcją jest świerk kłujący, który z pewnością postoi nieco dłużej w dobrym stanie. Jednak jak sama nazwa wskazuje jego igły są bardzo kłujące, co może być problemem przy zakładaniu i zdejmowaniu świątecznych ozdób.

Trwała choinka na święta - jodła kaukaska

Jodła kaukaska to jedno z najdroższych i najbardziej ekskluzywnych drzewek, wybieranych na choinkę. Jej głównymi zaletami jest atrakcyjny wygląd i trwałość. Ma ona regularny, ołówkowy kształt i dużo igieł. To drzewko może spokojnie stać w domu 2 miesiące w świetnym stanie. Największą wadą jodły kaukaskiej jest to, że jej gałązki nie wydzielają żadnego zapachu.

Choinka na Boże Narodzenie o intensywnym zapachu - sosna pospolita

Sosna pospolita nie jest częstym wyborem na choinkę, przede wszystkim ze względu na dość rzadkie igły. Ma ona luźny krój, który często jest wypełniony prześwitami. Jej największymi plusami są: intensywny, żywiczny zapach i trwałość rośliny.

Sosna sprawdzi się u osób, które poszukują niskiej ceny połączonej z trwałością. Ze względu na liczne prześwity, drzewko lepiej wygląda z dużą liczbą ozdób.