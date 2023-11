Reklama

Ogródek - dla jednych ciągle marzenie, dla coraz większej liczby Polaków codzienność. Ci, którzy go mają, wiedzą jak przyjemnie się w nim wypoczywa, ale też jak dużo pracy kosztuje (i nie chodzi tylko o pieniądze) jego utrzymanie. Koszenie, podlewanie, przycinanie, drobne naprawy... Właściwie codziennie jest coś do roboty. A skoro pracy dużo, to i sprzętów potrzeba do tego co wielu. Węże, kosiarka, podkaszarki, łopata, grabie, nożyce, konewki, rękawiczki... Gdzie to wszystko podziać?

Specjaliści z firm Keter i Curver podpowiadają w jaki sposób zapanować nad ogrodowym chaosem i uporządkować narzędzia tak, aby nasz ogródek zawsze wyglądał pięknie.

Jeśli masz miejsce wybierz domek narzędziowy!

Mały garaż? Postaw sobie osobne pomieszczenie na sprzęt ogrodniczy! Nie musi być duże. Może być za to estetyczne i bardzo funkcjonalne!

Domek narzędziowy można zrobić samemu, albo kupić gotowy.

Bardzo popularne, a zarazem łatwe w montażu są domki narzędziowe wykonane z tworzywa (polipropylenu). Są one solidne i zaprojektowane z myślą o racjonalnym i wygodnym przechowywaniu sprzętu ogrodniczego. Nie wymagają konserwacji, co gwarantuje ogrodnikom oszczędność czasu oraz pieniędzy na drogie farby do konserwacji i ochrony drewna - radzą spece.

Przykładem może być domek narzędziowy Manor firmy Keter - występuje w kilku rozmiarach, można go więc dopasować do wielkości ogrodu. Ma podłogę, która oddziela przechowywane sprzęty od gruntu oraz panelowy system wentylacji, chroniący wnętrze przed szkodliwym działaniem wilgoci.

Mat. prasowe

Zresztą domek ogrodowy nie musi służyć jedynie do trzymania narzędzi. Większy można również wykorzystać jako dodatkowe pomieszczenie - np. na zabawy dla dzieci. Takim pojemnym domkiem może być domek Oakland firmy Keter (widoczny na górze materiału).

Garaż - jak go urządzić?

Dobrym schowkiem na akcesoria ogrodnicze jest... własny garaż. Jeśli go funkcjonalnie urządzimy, spokojnie pomieści nie tylko auto i rowery, ale też sprzęty potrzebne w ogrodzie.

Jeśli chcesz aby narzędzia, którymi dysponujesz, były w zasięgu wzroku i łatwo można było do nich dotrzeć, możesz zdecydować się na zabudowy szynowe (elementy mocuje się na przykręconych do ściany szynach) lub na panelowe (na ścianach mocuje się poziome panele, a na nich wiesza półki, kosze i haki) - piszą specjaliści.

Mat. prasowe

Narzędzia można też trzymać w szafie - np. takiej jak Optima Outdoor Tall. Ma cztery regulowane półki, a także możliwość zamknięcia na kłódkę.

Mat. prasowe

Skrzynie i ławki

Na mniejsze sprzęty przydadzą się skrzynie i ławki wykonane z tworzywa. Pomieszczą też poduszki, czy zabawki dziecięce.

Mat. prasowe

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z firmami Keter i Curver