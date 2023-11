Lato to czas, kiedy pojawiają się nowe wzory i kolory, nowe tkaniny stają się popularne – a to sprawia, że mamy ochotę na wymianę całej garderoby tak, by odpowiadała na aktualne trendy. Nie sposób jednak co sezon zmieniać zawartości całej naszej szafy. Rozwiązaniem jest dobieranie odpowiednich dodatków i dbanie o ulubione ubrania tak, by wyglądały jak nowe i służyły nam jak najdłużej.

Poznaj kilka trików najlepszych stylistów, by cieszyć się swoimi ulubionymi ubraniami jak najdłużej!

1. Susz naturalnie

Ładna pogoda sprzyja spędzaniu czasu na zewnątrz. Warto to wykorzystać, wywieszając ubrania poza domem. Naturalne suszenie może sprawić, że zachowamy wysoką jakość tkanin na dłużej. Pamiętajmy jednak by ubrania suszyć na lewej stronie i w miarę możliwości w cieniu, ponieważ ubrania na słońcu mogą zblaknąć.

Adobe Stock

2. Dbaj o swoją suszarkę

Suszenie ubrań na zewnątrz może wydawać się proste (szczególnie, że ostatnio możemy cieszyć się iście kalifornijskimi temperaturami), warto jednak pamiętać, że pomiędzy jednym praniem, a drugim, linki np. w suszarce ogrodowej lub balkonowej są narażone zarówno na deszcz, kurz jak i brud. Pamiętaj więc, by je każdorazowo przemyć - dzięki temu unikniesz zabrudzenia ubrań zaraz po praniu.

3. Pierz w krótkich i zimnych cyklach

Pranie w temperaturze 30 stopni Celsjusza sprawi, że włókna tkanin będą mniej obciążone, a ich żywotność dłuższa nawet czterokrotnie. Dzięki temu ograniczając wyrzucanie zniszczonej odzieży do śmieci, możemy ograniczyć zakup ciągle nowych ubrań, co pozytywnie wpłynie na środowisko. Co więcej, pranie w krótkich i zimnych cyklach pomoże nam również zmniejszyć rachunki za energię, gdyż zużywamy jej znacznie mniej.

4. Wieszaj ubrania do góry nogami

Jeśli martwisz się, że klamerki, zniszczą Twoje ulubione ubrania, upewnij się, że powiesiłaś swoją koszulkę do góry nogami - nikt wówczas nie zauważy jej lekkiego naciągnięcia na ramionach czy rękawie. Ubrania warto wieszać również natychmiast po praniu. Grawitacja usunie wówczas większość zagnieceń! Bo przecież nikt nie lubi prasować, szczególnie w te upały!

5. Wieszaj ubrania na wieszakach

Część ubrań takich jak koszule czy sukienki możesz wieszać w szafie bezpośrednio po wyjęciu z pralki. Dzięki temu możesz podwoić liczbę ubrań, wywieszonych na suszarce, a jednocześnie część z nich nie będzie wymagać prasowania, co wpłynie pozytywnie na środowisko.

Adobe Stock

6. Używaj odpowiednich produktów

Każda tkanina ma swoje własne wymagania. Dlatego zawsze w pierwszej kolejności powinniśmy zapoznać się z metką, aby dowiedzieć się z jakiego materiału powstała nasza ulubiona koszulka lub sukienka tak, by odpowiednio o nią zadbać. Tylko starannie dobrane detergenty wysokiej jakości mogą zapewnić właściwą ochronę, a tym samym sprawią, że będziesz cieszyła się ulubioną sukienką przez wiele lat niczym księżna Kate.

Pomogą w tym, kapsułki do prania Ariel Complete Fiber Protection PODS - które, sprawią, że przestaniesz się martwić tym, że Twoja odzież straci swój kształt – kapsułki pomogą je chronić i zadbają również o ich kolor, wpływając jednocześnie na zachowanie elastyczności by ubranie mogło zyskać nową jakość.

mat. prasowe

7. Nie przeładowuj pralki

To nie tylko zwiększa ryzyko powstawania fałd na ubraniach, ale również może być przeszkodą, dla efektywnego działania detergentu ze względu na ograniczoną przestrzeń. Co więcej, duża ilość wypranych ubrań może sprawić, że suszenie potrwa dłużej, ponieważ nie będziesz mieć wystarczająco miejsca na suszarce by wszystko rozwiesić.

8. Sprawdź pogodę

Ostatnie i oczywiste, ale nie do zlekceważenia. Wielokrotnie zaplanowane słoneczne popołudnie zamieniło się w wietrzny i deszczowy dzień! By być perfekcyjną Panią Domu, sprawdź prognozę godzinową online przed wywieszeniem prania na zewnątrz.

Mat. prasowe

