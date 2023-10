Jesień i zima to trudny czas dla naszej odporności, dlatego w tym czasie musisz szczególnie zadbać o siebie. Odpowiednia i zbilansowana dieta w połączeniu z aktywnością fizyczną niestety nie zawsze wystarczają. Jak je uzupełnić?

1. Pelavo, suplement diety Pelavo Oskrzela o smaku wiśniowym zawiera: standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej, który w naturalny sposób wspiera zdrowie dróg oddechowych, porost islandzki, który działa łagodząco na gardło i krtań, witaminę C i cynk, które dodatkowo wspierają naturalne siły obronne organizmu. Cena to ok 24 zł za opakowanie.

2. Groprinosin w tabletkach, to lek wskazany do stosowania w trakcie grypy i przeziębienia, dla osób z obniżoną odpornością oraz w trakcie infekcji wirusowej. Cena to ok. 55 zł za opakowanie (50 tabletek).

3. Soledum forte stosowany jest jako środek wykrztuśny w leczeniu kaszlu oraz w leczeniu wspomagającym ostrego, nieropnego zapalenia zatok. Cena to ok. 17 zł za opakowanie.

4. Spray na katar Nasic. Sprawdzi się podczas przeziębienia i niedrożności dróg oddechowych. Cena to ok. 13 złotych.

5. Melisana. Wskazanie to stany złego samopoczucia o podłożu psychosomatycznym z objawami: nadmiernej wrażliwości na zmiany pogody, zaburzenia czynności żołądka i jelit na tle nerwowym (wzdęcia, bóle brzucha). Preparat może być również stosowany wspomagająco jako zmniejszający odczuwanie objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie. Cena to ok. 12 zł za opakowanie.