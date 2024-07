Stare drewno do aranżacji wnętrz można pozyskać z rozbiórki wiekowych domów, stodół, a nawet łodzi. Do wykorzystania we wnętrzu nadają się także stare pnie i konary. Z odzyskanego drewna można wykonać między innymi parkiety, ozdobne belki stropowe, meble, dodatki i elementy dekoracyjne wnętrza.

Stare drewno pasuje do domów i mieszkań urządzonych w klimacie rustykalnym, skandynawskim i industralnym. Równie dobrze wygląda w jasnych pomieszczeniach, jak i tych w ciemnej kolorystyce.

Skąd pozyskać stare drewno do aranżacji wnętrz

Stare drewno łatwo kupić na aukcjach internetowych lub w firmach zawodowo zajmujących się rozbiórką starych budynków i odzyskiwaniem drewna. Deski najczęściej pozyskuje się ze ścian rozebranych domów i stodół. Najlepsze są te ze ściany południowej, gdzie słońce najbardziej wysuszyło i zakonserwowało drewno. Często też zdejmuje się tylko stare podłogi, na przykład w młynach, kamienicach czy remizach. Poza płaskimi deskami można pozyskiwać też bale ze szkieletów budynków, które często są bardzo dobrze zachowane. Oprócz typowego drewna rozbiórkowego, czasami można trafić na deski pozyskane ze starych łodzi flisackich.

Parkiety ze starych desek

Odrestaurowane stare drewno idealnie nadaje się na podłogę. Stare deski często są twardsze i mniej podatne na ścieralność niż nowoczesny parkiet. Dzieje się tak dlatego, że stare deski były w przeszłości cięte ręcznie z dużych drzew, nie usuwano z nich żywicy i charakteryzują dużą grubością słojów. Deski podłogowe wykonane ze starego drewna mają liczne pęknięcia i naturalne niedoskonałości. Mogą też nosić ślady użytkowania, takie jak dziury po gwoździach, plamy i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu mają niezwykły urok i niepowtarzalny charakter.

Belki stropowe ze starych bali

Belki stropowe można obłożyć odzyskanym drewnem - deskami ze starych belek lub innych bali użytych do konstrukcji rozebranego budynku. Belki ze starego drewna mogą służyć jako belki nośne tylko pod warunkiem pomyślnie przebytych testów wytrzymałościowych. Drewno rozbiórkowe może mieć bowiem osłabioną strukturę i nie zapewni wówczas odpowiedniej wytrzymałości.

Meble i dodatki z drewna rozbiórkowego

Z mniejszych elementów starego drewna można wykonać półki, skrzynie, taborety, ramki czy podkładki pod naczynia. Nadają się one też do wykonania niewielkich rzeźb architektonicznych i elementów dekoracyjnych. W tym celu dobrze sprawdzą się też stare pnie czy konary, z których można zrobić oryginalne dodatki do wnętrza. Z kawałków drewna o większym rozmiarze mogą powstać na przykład drzwi, ławy i stoły, rama łóżka i jego zagłówek. Meble wykonane ze starego drewna szczególnie efektownie prezentują się na betonowych posadzkach lub podłodze wykonanej z błyszczącej żywicy epoksydowej.