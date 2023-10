Artyści mają różne oczekiwania i wymagania. Różny też mają sposób bycia, do którego hotel musi się przystosować. Z artystą najczęściej podróżuje cały zespół ludzi, dlatego z punktu widzenia organizacyjnego hotelu – jest to zawsze duże wyzwanie. Chyba że jest to hotel taki jak Vienna House Andel’s Lodz, w którym nieraz można było już spotkać członków zespołu Depeche Mode i The Cure, Lenny’ego Kravitza czy Justina Biebera, prezydentów czy premierów. Albo Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje, który już na początku lat 90-tych znalazł się na czołówkach wszystkich polskich gazet, gdyż to tutaj kręcono kultowy dziś film „Młode Wilki”. Od tego czasu stałym gościem obiektu jest m.in. Jarek Jakimowicz.

Od Placido Domingo po Sanah

„Nasza przygoda z osobistościami zaczęła się właściwie kilkanaście dni po otwarciu hotelu, kiedy to gościliśmy słynnego tenora Placido Domingo. Od tego czasu mamy regularny kontakt ze znanymi osobowościami świata filmu, muzyki, sztuki czy polityki. Wśród naszych przyjaciół mamy też polskich artystów, którzy wracają do nas regularnie – wśród nich jest m.in. Marek Kaliszuk, Sanah czy Andrzej Pągowski, którego wystawę można właśnie oglądać u nas w hotelu.” – mówi Anna Olszynska, która od 12 lat zarządza Vienna House Andel’s Lodz. – „Każda taka wizyta to kopalnia anegdot i ciekawostek. Jednak nigdy ich nie zdradzamy w połączeniu z nazwiskiem, gdyż najważniejsza jest dla nas prywatność naszych gości.”

To dlatego na profilach społecznościowych Vienna House możesz przeczytać o tym, że w hotelu nocował jakiś artysta dopiero po jego wyjeździe.

Mat. prasowe

Dyskrecja przede wszystkim

Vienna House wprowadził swój wewnętrzny „protokół dyplomatyczny” związany z obsługą znanych gości. Zawsze wyznacza jedną osobę do kontaktu z gwiazdami, aby w jak najszybszy sposób reagować na ich potrzeby. I gwiazdy najczęściej są zadowolone.

Shakirze tak się spodobał hotel Vienna House w Łodzi, że przedłużyła swój pobyt i zaprosiła do siebie swojego męża Gerarda Piquéa, piłkarza FC Barcelona. Beata Kozidrak zrealizowała w Vienna House Andel’s Lodz sesję zdjęciową, a Patrycja Markowska nagrała zapowiedź swojego koncertu w Łodzi. Hotelem zachwycił się też Lenny Kravitz, który był tu dwukrotnie. Pierwszy raz został na 5 dni, bo się rozchorował i w hotelu dochodził do siebie. Ale chyba mu się spodobało, skoro przy następnej okazji również wybrał Vienna House Andel’s Lodz.

Również Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje ma swoich fanów wśród polskich artystów, szczególnie tych, którzy od lat pojawiają się w Międzyzdrojach na Festiwalu Gwiazd. Z kolei na otwarciu Vienna House Mokotow Warsaw dwa lata temu byli m.in. Łukasz Jemioł, Ralph Kamiński, Marek Kaliszuk czy Beata Tadla.

Mat. prasowe

Coca-Cola z USA czy tropikalna temperatura w pokoju

„Większość z gwiazd to naprawdę normalne, skromne osoby, z którymi można cudownie porozmawiać i spędzić czas. Zdarzają się jednak i tacy, których prześcignęło własne ego.” – przyznaje Anna Olszyńska. – „Zdarzyło się, że jedna z gwiazd chciała, aby jej sprowadzić z USA Coca-Colę. Inna wymagała, aby w pokoju panował właściwie tropikalny klimat. Jedna z piosenkarek powiedziała, że będzie spać tylko pod specjalną pościelą, którą hotel musiał sprowadzić na jej pobyt.”

Spodziewaliście się, że to tak właśnie wygląda?

