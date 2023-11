Wielkanoc to radosne święto wiosny, które uwielbiamy za możliwość celebrowania czasu z rodziną przy pierwszych promieniach słońca, zwiastującego nastanie coraz cieplejszych dni. Aby jak najlepiej poczuć jej atmosferę, poza tradycyjnymi porządkami i przygotowywaniem potraw warto zadbać o odpowiedni klimat i wykonać okazjonalne dekoracje, a bliskich obdarować symbolicznymi upominkami. Przestawiamy wam kilka ciekawych pomysłów na prezenty i ozdoby, które zainspirują was do kreatywnych działań!

Najpiękniejsze dekoracje na Wielkanoc 2019

Ponadczasowe dekoracje Wielkanocne to po prostu dary natury umieszczone w wazonach i doniczkach — gałązki wierzbowe z baziami, rzeżucha, a także żywe, typowo wiosenne kwiaty — tulipany, żonkile, czy hiacynty. W tym sezonie, inspirując się stylem skandynawskim, łączymy je z ozdobami drewnianymi, ceramicznymi oraz subtelnymi elementami wykonanymi z naturalnej plecionki.

Nie kupujmy jednak zbędnych, jednorocznych gadżetów. Zamiast tego postawmy na te, tworzone ręcznie. To świetna okazja do kreatywnego czasu z bliskimi, którego efektem będzie niepowtarzalna aranżacja mieszkania.

Adobe Stock

Ciekawym pomysłem na świąteczną ozdobę jest stroik, który można postawić na stole po to, by przy każdym posiłku podkreślał jego uroczysty charakter.

Aby pozostać w duchu eco, wykonajcie go z elastycznych, miękkich gałązek, a całą konstrukcję umocnijcie sznurkami. Do tego kilka żywych kwiatów, a w centralnym miejscu słodki, czekoladowy zajączek z limitowanej oferty Wielkanocnej E.Wedel.

Słodkości od E.Wedel na Wielkanoc 2019

Słodycze od E. Wedel w wielkanocnych wariantach to jednak nie tylko idealny pomysł dekorację, ale także na upominek "od zajączka". Limitowana oferta od E. Wedel na Wielkanoc to połączenie wiosennego motywu oraz subtelnych, pastelowych kolorów zdobiących świąteczne opakowania słodkich wyrobów, które każdemu z domowników przypadną do gustu.

Wielkanocne podarunki dla najmłodszych

Idealnym prezentem dla pociechy będzie zestaw uwielbianych przez najmłodszych wedlowskich słodyczy, m.in. czekotubek i żelek, zamkniętych w kolorowej puszce w kształcie wielkanocnego zajączka. Produkt, oprócz pysznej zawartości, sprawdzi się także jako przedmiot zabawy, stając się – po zjedzeniu wszystkich słodkości – miejscem przechowywania dziecięcych skarbów. Moc radości dostarczą również limitowane czekolady: mleczna Bombowa ze strzelającym cukrem i drażami, mleczna z piankami marshmallow oraz mleczna z nadzieniem mleczno-orzechowym. Dodatkowo, oferta świąteczna zawiera limitowany domek pełen mlecznych, wedlowskich krówek.

Materiały prasowe

Słodkie prezenty dla całej rodziny

Świąteczne portfolio od E. Wedel to również propozycje idealne dla starszych konsumentów. W wielkanocnej ofercie znalazły się dwie czekolady w eleganckich, białych kartonikach, które szczególnie przypadną do gustu fanom wyrafinowanego smaku. W czekoladach znajdują się najwyżej jakości składniki - w mlecznej - bakalie, a w gorzkiej - bakalie z żurawiną. W ofercie wielkanocnej znajdziemy również słynne Baryłki od E. Wedel w większym, świątecznym opakowaniu o smakach nalewek: orzechówki, cytrynówki i porzeczkowej.

Świąteczne smaki i dekoracje

W świątecznej ofercie znalazły się także kultowe cukierki od E. Wedel, czyli Mieszanka Wedlowska. Tym razem zamknięta ją w formie świątecznego prezentu, ozdobionego wiosennym motywem motyla, aby idealnie wpisała się w uroczystą atmosferę. Co więcej, opakowania tradycyjnych smakołyków nabrały wielkanocnych kształtów, stanowiąc inspirację do świątecznych dekoracji czy prezentów. W ofercie pojawiła się Puszka Zając, w której E. Wedel ukrył czekoladowe pisanki z nadzieniem toffi.

Wiosenne wzory zdobić będą wszystkie produkty z portfolio marki, w tym słodkiego ulubieńca Polaków, czyli Ptasie Mleczko®. Fani kultowych pianek mogą wybrać ulubiony motyw pośród tych, udekorowanych kwiatuszkami o smaku waniliowym i śmietanowym lub nowością w postaci różowych zajączków w białej czekoladzie o soczystym, malinowym smaku.

Zapowiada się pyszna Wielkanoc! My już chcemy spróbować wszystkiego, a wy? :)

Materiał powstał we współpracy z E.Wedel.