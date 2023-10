Jaki proszek do prania wybrać dla alergika? Jaki płyn do płukania będzie najodpowiedniejszy i nie podrażni i tak już bardzo wrażliwej skóry? Na te pytania codziennie odpowiadają sobie miliony Polaków, którzy cierpią na różnego rodzaju alergie. Kiedy na skórze pojawia się wysypka, pierwsze podejrzenie pada właśnie na proszek do prania lub płyn do płukania. Przedstawiamy topowe produkty dla alergików, za które twoja skóra ci podziękuje!

Reklama

1. Silan Sensitive

Płyn do płukania tkanin Silan Sensitive przeznaczony jest dla osób o wrażliwej skórze, zapewnia wyjątkową miękkość ubrań, chroni włókna, ułatwia prasowanie, a także sprawia, że tkaniny mniej się elektryzują. Dzięki nowej hypoalergicznej formule nie podrażnia skóry, dlatego jest odpowiedni dla niemowląt i alergików. Nowy zapach płynu wybiera już 42% konsumentów. Rekomendowany przez Fundację Europejskiego Centrum Badań Alergii. Opakowanie płynu jest przyjazne dla środowiska – butelka pochodzi w 100% z plastiku z recyklingu.

2. Hypoalergiczny płyn do prania rzeczy dziecięcych z organiczną wodą rumiankową, Etamine du Lys

Hypoalergiczny płyn o ultra delikatnej formule do prania pieluszek i ubranek noworodków, niemowląt i starszych dzieci oraz ubrań osób o wrażliwej skórze. Idealny do pralki i prania ręcznego, zawiera organiczną wodę rumiankową!

Zalecany jest do prania rzeczy dziecięcych: noworodków i starszych dzieci, ma ultra delikatną formułę hypoalergiczną zalecaną także dla osób o wrażliwej skórze. Doskonale dba o delikatne dziecięce tkaniny, pieluszki i ubranka. Nie zawiera barwników, fosforanów, EDTA (kwasu edetynowego/wersenowego). Delikatnie, naturalnie pachnie dzięki organicznej wodzie rumiankowej.

Zobacz także

3. Proszek do prania ubranek dziecięcych, Friendly Organic

Reklama

Proszek do prania z relaksującym olejkiem lawendowym do prania ubranek dziecięcych (kolorowych i białych) o pojemności 1 kg. Jest przyjazny dla środowiska, wspaniale radzi sobie zarówno z praniem kolorowym, jak i białym. Pozostawia tkaniny miękkie w dotyku i nie szkodzi nawet bardzo wrażliwym skórom. Powstał na bazie roślinnych składników, które zapewniają wysoką skuteczność czyszczących - doskonale radzą sobie z brudem i plamami nawet w przypadku tkanin ręczników, koców i wszystkich dziecięcych akcesoriów. Zawiera organiczny olej z lawendy, nie pozostawia szkodliwych pozostałości oraz nie zawiera optycznych rozjaśniaczy, syntetycznych perfum i barwników.