Podanie o umorzenie odsetek od kredytu może napisać każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i nie radzi sobie z terminową spłatą rat kredytu, szczególnie jeżeli nie ma optymistycznych prognoz na spłatę całej należności z uwagi na zbyt wysokie i ciągle rosnące odsetki.

Reklama

Podanie o umorzenie odsetek – kto może złożyć taki wniosek?

Bardzo rzadko zdarza się, aby bank odstąpił od dalszego naliczania odsetek i wyraził zgodę na ich (częściowe lub całkowite) umorzenie, mimo to można wystosować pismo, w którym w sposób wiarygodny i rzetelny uargumentujemy niemożność ich spłacania.

Często jednak bank godzi się na umorzenie odsetek na wniosek kredytobiorcy w przypadku jednorazowej spłaty całej zaległej kwoty kredytu. Wniosek o umorzenie odsetek, które zostały naliczone do podstawowej kwoty kredytu może złożyć każdy, komu naliczane są odsetki z tytułu nieterminowych spłat należności. Warto wiedzieć, że to, czy zostanie on rozpatrzony pozytywnie jest tylko i wyłącznie dobrą wolą banku. Ponieważ przysługuje mu prawo roszczenia umownych odsetek z tytułu zawartej z klientem umowy kredytowej.

Reklama

Podanie o umorzenie odsetek – co powinno zawierać

Przed przystąpieniem do konstruowania wniosku o umorzenie odsetek należy odnaleźć umowę kredytową, ponieważ w celu szybkiej i bezproblemowej identyfikacji sprawy przez bank niezbędne są dane takie jak: nr umowy i dzień jej zawarcia. W części dotyczącej uzasadnienia podania należy precyzyjnie uargumentować swoje stanowisko. Opisując aktualną sytuację materialną, rodzinną oraz okoliczności skłaniające do powzięcia tego typu kroków. Istotne jest również klarowne przedstawienie z czym zwracamy się do banku – czy chodzi nam o częściowe czy całkowite umorzenie odsetek. Jeżeli częściowe wówczas konieczne jest podanie procentowego wyliczenia kwoty, o której umorzenie wnioskujemy. Jeżeli zamierzamy spłacić cały kredyt jednorazowo wówczas taką informację koniecznie należy zawrzeć.