„Instagramowalność” miejsca docelowego jest obecnie głównym czynnikiem wpływającym na jego atrakcyjność, 70% miłośników podróży (ludzi używających podróżniczych hasztagów) dzieli się swoimi planami wyjazdowymi na tej platformie, a 67% korzysta z niej przy planowaniu swoich kolejnych podróży – tak wykazały badania przeprowadzone przez Facebook*. Co ciekawe, fotogeniczność danego miejsca jest dziś dla młodych ludzi ważniejsza niż koszty, spodziewana pogoda czy liczba turystów. Instagram pełen jest przepięknych widoków rodem z pocztówki, które sprawiają, że chcemy wszystko rzucić i się tam przenieść. Wiele z nich pochodzi z Dubaju.

W maju 2022 r. największe miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostało uznane przez The Bucket List Company za jedno z najbardziej instagramowych miejsc na świecie. Nic dziwnego, liczbą odosobnionych pustynnych zakątków, imponujących zabytków i punktów orientacyjnych, podniebnych restauracji czy basenów oraz eleganckich klubów plażowych mogłoby obdzielić kilka lub kilkanaście innych miast. Monumentalne szklane konstrukcje, malownicze zachody słońca, egzotyczne tła do selfie - odwiedzający Dubaj co chwila natykają się na miejsca, których piękno warto „unieśmiertelnić” za pomocą zdjęcia, relacji czy reelsa. Chcesz, aby to twój Instagram był miejscem, z którego ludzie czerpią podróżnicze inspiracje? Podpowiadamy, które miejsca w Dubaju odwiedzić i... sfotografować.

Zdjęcia na łonie natury

Piękne stajnie Al Jiyad

materiały prasowe

Udaj się do stajni Al Jiyad w sercu Pustyni Arabskiej, w których mieszka ponad 100 koni czystej krwi arabskiej i rumaków rasy mieszanej. Al Jiyad oferuje lekcje jazdy konnej na różnych poziomach zaawansowania. Spędź popołudnie zwiedzając stajnie i poznając konie, kucyki i źrebięta, a o zachodzie słońca wyrusz na przejażdżkę po pustyni. Piękne zdjęcia i niezapomniane wrażenia gwarantowane!

Instagram na najwyższym poziomie w Hatta

materiały prasowe

Ukryta w górach Al-Hadżar Hatta jest bogata w wyjątkowo instagramowe scenerie - od skalnych ścian o pięknych fakturach przez malownicze piaszczyste wydmy i górskie szczyty po turkusową wodę przy zaporze Hatta Dam. Poszukaj dobrego punktu widokowego na szlaku Hatta Mountain, aby "cyknąć fotkę" napisu wzorowanego na kultowym Hollywood Sign.

Oaza spokoju w Al Maha Desert Resort & Spa

materiały prasowe

Al Maha, Luxury Collection Desert Resort & Spa to zaciszny pustynny kurort i spa położone na terenie chronionego Dubai Desert Conservation Reserve, w którym żyją oryksy i gazele. Turyści mający nadzieję na zrobienie niezwykłego zwierzęcego „portretu” odkryją tam oazę spokoju, położoną pośród bujnych gajów palmowych, szmaragdowych baldachimów i wydm. Hotel mieści się w całości w jednej willi i oferuje prywatne baseny z pięknym widokiem na pofałdowane wydmy i góry.

Szyk w stylu boho w Sonara Desert Camp

materiały prasowe

Odwiedź Sonara Camp, pustynną kryjówkę w stylu boho. W położonym w samym sercu rezerwatu przyrody Dubai Desert Conservation Reserve ośrodku znajdziesz kwiatowe łuki, stylowe tipi, wygodne pufy, wyściełane siedzenia i hamaki, w których można usiąść, wyluzować się i zjeść coś pysznego. Sonara Camp zaprojektowany został tak, aby funkcjonował w pełnej harmonii z otoczeniem. Ośrodek organizuje ciekawe zajęcia, np. naukę gry na bębnach, sandboarding, „spotkanie” z sokołem i strzelanie z łuku. Można tam też przenocować, by uwiecznić na zdjęciu wschód słońca nad wydmami.

Pustynny off road z Platinum Heritage

materiały prasowe

Podziwiaj majestatyczny pustynny krajobraz z klasycznego vintage Land Rovera. Platinum Heritage to organizator wycieczek w duchu zrównoważonego rozwoju, który oferuje gościom niezapomniane pustynne przygody. Zrób zdjęcie arabskiego oryksa lub gazeli wędrujących po rezerwacie przyrody Dubai Desert Conservation Reserve. Delektuj się smakami lokalnej kuchni, obserwując słońce nurkujące za wydmami. Przyjdź na nocne obserwowanie gwiazd z profesjonalnym astronomem.

Panoramy Dubaju

Insta-panoramy w The Address Sky Views Observatory

materiały prasowe

Śródmiejski wieżowiec Address Sky View jest idealną lokalizacją, aby chłonąć atmosferę całego miasta dzięki trzem różnym Insta-atrakcjom: obserwatorium, szklanej zjeżdżalni, a dla bardziej odważnych - Edge Walk. Wszystkie trzy gwarantują imponujące widoki na panoramę Dubaju.

Zachód słońca nad Burdż Chalifa i Dubai Creek z SLS Dubai

materiały prasowe

Elegancki hotel SLS Dubai położony jest w centrum Dubaju i słynie z niczym niezakłóconych widoków na panoramę miasta oraz wyjątkowych doznań kulinarnych. Odwiedzający mogą podziwiać panoramę z basenu na dachu znajdującego się na 75. piętrze hotelu, jednocześnie robiąc doskonałe zdjęcie zachodu słońca nad Burdż Chalifa i Dubai Creek.

Malownicza sceneria dla selfie w The View

materiały prasowe

The View at The Palm to 360-stopniowy taras widokowy na szczycie Palm Tower na dubajskiej Palm Jumeirah, oferujący widoki na Palm Jumeirah, Zatokę Perską i panoramę Dubaju. Położony 250 metrów nad ziemią The Next Level at The View jest najwyższym punktem widokowym na Palm Jumeirah i daje gościom możliwość zrobienia optymalnego selfie.

Dubaj z unikatowej perspektywy na Anantara World Islands

materiały prasowe

Anantara World Islands Dubai Resort to nowo otwarty kurort położony na archipelagu The World. Można do niego dotrzeć łodzią motorową, składa się z willi z basenem, apartamentów inspirowanych wyspiarskim stylem oraz restauracji oferujących instagramerom możliwość uchwycenia panoramy Dubaju z wyjątkowej perspektywy.

Basen infinity w Andaz, The Palm

materiały prasowe

Uchwyć idealny kadr na Instagrama w basenie bez krawędzi w Andaz, The Palm. Ten idealnie położony basen „wychodzi” na ocean i na centrum Dubaju i umożliwia miłośnikom zdjęć zmieszczenie w jednym kadrze dwóch najbardziej znanych i najczęściej fotografowanych wieżowców Dubaju - Burdż Chalifa i Burdż al-Arab.

Piękne tła w Twiggy by La Cantine

materiały prasowe

Otoczony luksusowymi jachtami, z przepięknym Dubai Creek w tle, Twiggy by La Cantine jest idealną lokalizacją dla aspirujących fotografów i ich muz. Położony na terenie Park Hyatt Dubai szczyci się białą piaszczystą plażą i 100-metrowym basenem infinity – idealnym zarówno dla smakoszy, jak i plażowiczów.

Kulinarny Instagram

Francuski szyk w Le Rosé

materiały prasowe

Le Rosé to idealne miejsce na stylowy wieczór w Dubaju. Łączy paryską kulturę z arabskimi akcentami. Mogąca się poszczycić eleganckimi i wyrafinowanymi dekorami we francuskim stylu Le Rosé znajduje się w Address Fountain Views Downtown. Obłożone kwiatami ściany oraz doskonała kuchnia sprawią, że inni na pewno pozazdroszczą wam tego wieczoru w social mediach.

Widoki na Museum of the Future z Monkey Bar

materiały prasowe

Monkey Bar położony na dachu modnego 25hours Hotel. Dysponuje przepięknym widokiem na Museum of the Future, które zostało nawet nazwane „najpiękniejszym budynkiem na świecie” - zawdzięcza to sferycznej formie w kształcie torusa i pięknie stylizowanej arabskiej kaligrafii wyrzeźbionej na fasadzie budynku. Menu inspirowane jest kuchnia latynoską, więc goście Monkey Bar mogą zajadać się tacosami, tostadami i szaszłykami.

Immersyjne momenty w Ossiano Dubai

materiały prasowe

Podczas gdy jesz obiad w Ossiano Dubai, „zanurzonej” w morzu restauracji wyróżnionej gwiazdką Michelin, morskie stworzenia przepływają obok twojego stolika. Szef kuchni, Grégoire Berger, dokłada wszelkich starań, aby każde danie było niezapomniane. Rób jak najwięcej zdjęć tego inspirowanego oceanem, progresywnego i eleganckiego doświadczenia kulinarnego.

Selfie na szczycie świata w At.mosphere

materiały prasowe

Mieszcząca się na 122. piętrze Burdż Chalifa (najwyższego budynku na świecie) At.mosphere jest jedną z najwyżej położonych restauracji na świecie. Przyjdź na późną popołudniową herbatę i uchwyć zachód słońca nad Dubajem, oświetlający Dubai Fountain i budynki w centrum miasta, delektując się pysznymi minikanapkami oraz ciastami i deserami.

Historyczne klimaty w restauracji Al Khayma Heritage

Udaj się do starego Dubaju i Al Fahidi Historical Neighbourhood, aby odkryć ukryty kulinarny klejnot w restauracji Al Khayma Heritage. Znajdująca się na nastrojowym dziedzińcu z latarniami zdobiącymi ściany, jest idealnym miejscem, aby doświadczyć Dubaju z dawnych lat. Wypij filiżankę gahwy (tradycyjnej arabskiej kawy), skosztuj luqaimat (tradycyjnych kulek ciasta pokrytych syropem daktylowym) i ciesz się tradycyjną muzyką. Idealna sceneria i ścieżka dźwiękowa na inspirowanego Emiratami reelsa na Instagramie gwarantowana!

Widoki na Burj Al Arab z plaży w Shimmers

materiały prasowe

Shimmers to relaksująca restauracja i salonik plażowy z bezkonkurencyjnym widokiem na Burj al-Arab. Położone na białych piaszczystych plażach Madinat Jumeirah są idealne na romantyczne randki godne relacji na Instagramie. Goście mogą spędzić wieczór na miękkich siedziskach ustawionych na piaszczystej plaży lub posiedzieć przy stole na tarasie, podziwiając widoki na Burj al-Arab.

Fine dining w Trèsind Studio

materiały prasowe

Wyróżnione gwiazdką Michelina Trèsind Studio na nowo definiuje kuchnię indyjską, łącząc nowe i znane smaki w wyjątkowym doświadczeniu kulinarnym. Filozofia Trèsind Studio kładzie nacisk na uwydatnienie smaku prostych składników pozyskiwanych lokalnie od świadomych ekologicznie rolników w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Te dania nie tylko mają kreatywne formuły, ale są także dziełami sztuki. Wizyta w Trèsind Studio to więc idealny moment na wrzucenie zdjęcia na Instagram.

Miasto z unikatowej perspektywy

Moment nie z tej ziemi w Museum of the Moon

materiały prasowe

Odwiedź inspirujące Museum of the Moon i skosztuj tradycyjnej kawy oraz daktyli, odkrywając kulturę i dziedzictwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Muzeum umożliwia odwiedzającym obserwowanie i kontemplowanie kulturowych podobieństw i różnic oraz zrobienie zdjęcia oryginalnej nadmuchiwanej instalacji.

Innowacyjna fotografia w Museum of the Future

materiały prasowe

Museum of the Future to zdecydowanie instagramowy budynek oraz cud architektury i inżynierii, który celebruje przeszłość, jednocześnie wybiegając daleko w przyszłość. Oszałamiający gmach w kształcie torusa jest ozdobiony arabską kaligrafią, która symbolizuje ludzkie zamiłowanie do twórczej ekspresji. W tym interaktywnym muzeum zwiedzający mogą przyjrzeć się futurystycznym innowacjom i nowym możliwościom technologicznym.

Kreatywne serce miasta w Dubai Design District

materiały prasowe

W Dubai Design District, czyli d3, spotykają się sztuka, design i moda. Będąc domem dla branżowych start-upów, kreatywnych butików i lokalnych restauracji, d3 celebruje wszystko, co kreatywne. Można tu zobaczyć dzieła sztuki na świeżym powietrzu i zrobić piękne zdjęcia perspektywy miasta, wprost stworzone na Instagrama!

Zastrzyk adrenaliny w XLine Dubai

materiały prasowe

Szybuj nad drapaczami chmur przez Dubaj na XLine Dubai, najdłuższej miejskiej tyrolce na świecie. XLine Dubai wykorzystuje uprzęże typu „superman”, dzięki czemu uczestnicy są ułożeni twarzą do dołu i mogą w pełni cieszyć się ekscytującą przygodą, podczas gdy GoPro zamontowane na ich kasku nagrywa film.

Złote momenty – wschody i zachody słońca

Poranny wellness na plaży DRIFT

materiały prasowe

DRIFT to, ze względu na swoją dyskretną elegancję, jeden z najpopularniejszych „instagramowych” klubów plażowych. Oferuje wiele aktywności dla miłośników wellness, rannych ptaszków i koneserów pięknych widoków - od fitnessu i jogi o wschodzie słońca po poranne pływanie na SUP-ie.

Nowe szczyty w Aura Skypool

materiały prasowe

AURA Skypool, najwyżej położony na świecie basen infinity 360°, to nie tylko niecodziennie zlokalizowany zbiornik wody. To miejsce z zapierającym dech w piersiach panoramicznym widokiem na miasto. Możesz oddać się tu porannej medytacji i sesji jogi oraz popływać o zachodzie słońca.

Eleganckie zachody na dachu Canary Club

materiały prasowe

Inspiracją dla The Canary Club są kultowe miejsca na Zachodnim Wybrzeżu, np. Malibu i Palm Springs. To elegancki lokal idealny na relaksujące wieczory z przyjaciółmi i rodziną. Punktem obowiązkowym jest wizyta w strefie lounge na dachu i zrobienie zdjęcia roztaczającej się stamtąd panoramie.

Złote zachody słońca nad Dubai Creek

materiały prasowe

Udaj się do portu Dubai Creek Harbour, aby zobaczyć jeden z najpiękniejszych zachodów słońca w mieście. Liczne restauracje i bary położone przy promenadzie są świetnymi punktami obserwacyjnymi do podziwiania stacjonujących w porcie jachtów i żaglówek oraz do robienia zdjęć złotego, rozświetlonego słońcem nieba.

Materiał powstał z udziałem Dubai Tourism

* https://www.socialmediatoday.com/social-business/facebook-provides-new-insights-industry-specific-trends-among-instagram-users