Zapewnij dzieciom mnóstwo atrakcji

Kluczowa dla Hotelu Bania jest dobra zabawa najmłodszych, dlatego oferta atrakcji dla dzieci jest tak bogata. Pod szyldem Bania Kids kryje się między innymi imponująca sala zabaw Górska Kraina oraz Ogród Zabaw na świeżym powietrzu, czyli olbrzymi plac zabaw z m.in. gokartami, tyrolką, oponkową karuzelą, piaskownicą poszukiwaczy skarbów, boiskami rekreacyjnymi. Wakacyjne pobyty rodzinne na Bani uprzyjemni też Kino Bajka czyli codzienne seanse filmowe.

Jeśli Wasza pociecha interesuje się kulinariami może nauczyć się co nieco na specjalnie przygotowanych warsztatach. Znajdą się się też zajęcia dla wszystkich, którzy lubią taniec albo mają zacięcie artystyczne. Dla mniejszych szkrabów przygotowane zostały Małpi Gaik i basen z kulkami. W sali zabaw Górska Kraina codziennie prowadzone są animacje z opiekunkami, w razie potrzeby można także wynająć nianię lub zapisać dzieci na wycieczkę rowerową po rezerwacie przyrody Bór na Czerwonem - Kids on Bikes.

Prawdziwy wypoczynek

Hotel Bania to nie tylko atrakcje dla dzieci, ale także wyróżniane w wielu ogólnopolskich konkursach spa - Sielsko Anielsko Wellness & Spa, w którym będziesz mogła zaznać pełni relaksu. Autorskie kosmetyki Dotyk Anioła oraz górskie rytuały pielęgnacyjne przenoszą w inny wymiar odprężenia. Profesjonalne masaże, zabiegi na twarz i ciało, a także salon fryzjerski tworzą kompletną ofertę strefy Anielsko. Sielsko to druga część naszego SPA, w skład której wchodzą nieszablonowe sauny, studnie chłodzące, basen oraz pokój relaksu z biblioteczką. Podłogę Sauny Jodłowej codziennie wykładamy świeżymi gałązkami, dzięki czemu panuje w niej wyjątkowy klimat karpackiej puszczy, wysycony olejkami eterycznymi. Z kolei w Saunie Chlebowej pieczemy codziennie bochen tradycyjnego chleba, a pomieszczenie wypełniają aromaty o dobroczynnym działaniu.

Park wodny z widokiem na Tatry Każdy Gość

Hotelu Bania ma nielimitowany dostęp do Termy Bania, która w okresie wakacyjnym powiększa się o imponującą Strefę Letnią z olbrzymią nową atrakcją! W aquaparkowej części Termy Bania możecie pochlapać się wodą w termalnych basenach, szaleć na kilku zjeżdżalniach, korzystać z wodnych karuzel, armatek, jacuzzi… A także nowej atrakcji - Wodnego placu zabaw z trzema zjeżdżalniami, i atrakcjami wodnymi na różnych poziomach trudności - dostosowanych do różnego wieku dzieci. Jeśli ktoś woli spokój i ciszę, może wypróbować Strefę Relaksu z basenami wyposażonymi w liczne urządzenia do wodnego masażu lub Saunarium - dostępną od 16 roku życia z strefą opalania naturystycznego w ogrodzie.

Solidna dawka kultury

Już od wielu lat letnie wieczory w Resorcie Bania urozmaicają muzyczne brzmienia Kultury na Bani. Od czwartku do niedzieli czekają na Was koncerty plenerowe, w tym występy zespołów coverowych, artystów prezentujących własne utwory jak np. Elektryczne Gitary, kapel góralskich czy też koncerty dla najmłodszych.

Promocja na początek lipca

Pełna radość dzieci i wypoczęci rodzice - przekonaj się sama, że takie wakacje są możliwe. Jeśli polujesz na okazje, zdradzimy w sekrecie, że początek lipca to czas, gdy ceny w Hotelu Bania są niższe niż w innych tygodniach wakacji - nie zwlekaj - sprawdź ofertę na www.hotelbania.pl