Horoskop tygodniowy 27 stycznia - 2 lutego 2020 dla wszystkich znaków zodiaku

Co się wydarzy w w dniach od 27 stycznia do 2 lutego 2020 roku? Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. W najbliższym czasie chaos w życiu uczuciowym - romanse w pracy, nowe związki, rozstania i powroty do przeszłości. Czasami warto zrobić krok w tył i na spokojnie pomyśleć, zamiast popełnić życiowy błąd.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Podejmiesz rozsądne decyzje w wyborze partnera. Ważniejsze stanie się bezpieczeństwo niż romanse bez przyszłości. Będziesz gotowa na szczerość.

Praca

Zmiany zawodowe u tych z was, które pracują jako lekarki, artystki czy opiekunki. Zapowiada się dobry czas na znalezienie pracy lub dodatkowego zajęcia.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Nowo poznana osoba nie da ci poczucia stabilizacji. Ona sama ma nieuporządkowane życie. Przez takich ludzi z problemami sama narazisz się na cierpienie.

Praca

Nie będziesz zadowolona z grafiku. Przypadną ci niekomfortowe godziny pracy. Niektóre z was zdadzą sobie sprawę z niepewnej sytuacji zawodowej.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

W twoim życiu zagości harmonia. Dobrze układające się sprawy sercowe sprawią, że chętniej będziesz spędzać czas z partnerem. Singielka zakocha się w kimś z pracy.

Praca

Dni miną bardzo przyjemnie, gdyż praca, którą będziesz teraz wykonywać, sprawi ci dużo radości. Trafisz na temat, w którym czujesz się pewnie.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Singielki mogą teraz poznać kogoś w Internecie. Nowa znajomość poprawi ci nastrój. Ktoś będzie oczarowany twoją urodą. W związkach dobry czas: partner sprawi ci prezent.

Praca

Powodzenie w kontaktach handlowych, ożywienie w sprzedaży. Firma wkrótce o tobie pomyśli i następnym razem to ty dostaniesz lepszą propozycję.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Zdobędziesz się na szczerość ze swoim partnerem. Wygarniesz mu wszystko to, co ci nie odpowiada. Nowe znajomości będą wymagać z twojej strony więcej inicjatywy.

Praca

Ostatni czas mógł nie należeć do najlepszych. To już za tobą. Otrzesz łzy i rozpoczniesz nowy projekt, dzięki któremu możesz liczyć na pokaźne profity.

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Wybierzesz się na randkę. Zainteresowany bardziej będzie on niż ty. Niektóre Panny będą czynić plany matrymonialne, innym nie za bardzo będzie na tym zależeć.

Praca

Szef wyda polecenia, a ciebie ogarnie panika. Ostatecznie zdążysz wywiązać się z obowiązków. Możesz liczyć na pomyślną współpracę i wspólne świętowanie wyników.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Znajomości, które teraz zawierasz, przyniosą ci więcej zmartwień niż radości. Relacje damsko-męskie będą nerwowe. Nie oczekuj, że on się odezwie lub cię czymś zaskoczy.

Praca

W nadchodzącym tygodniu będziesz częściej spóźniać się do pracy. Niekoniecznie z twojej winy. Pojawią się problemy z korkami lub z komunikacją miejską.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Chwilowe zauroczenie szybko zamieni się w romans. Jedne Skorpiony rozpoczną związek, a inne podejmą decyzję o rozstaniu, bo nie będą chciały dłużej trwać w takiej relacji.

Praca

Dobrze zapowiadający się projekt zacznie się gmatwać. Zadania zostaną ograniczone albo część z nich zostanie nagle zmieniona. Niektórym choroba utrudni wykonywanie pracy.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Przypomnisz sobie o starej znajomości. Wspomnienia odżyją, ale nie wniosą nic dobrego na przyszłość. Nowa znajomość będzie rozwijać się powoli.

Praca

Spodziewaj się podpisania aneksu do umowy lub obiecującego kontraktu. Dobrze zapowiada się też współpraca z zagranicą. Były pracodawca złoży ci ofertę.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Odległość nie sprzyja uczuciom. Czujesz się coraz bardziej samotna. W najbliższym czasie możliwe powroty do przeszłości. Zechcesz dać szansę tej znajomości.

Praca

Chętnie zajmiesz się pracą, bo będziesz robić to, na czym się znasz. Poczujesz się ekspertką w danej dziedzinie. Okres sprzyja nawiązaniu kontaktów zagranicznych.

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Pojawi się dwóch adoratorów. Z jednym będzie cię dzieliło wiele lat różnicy, drugi będzie bystrym i ujmującym młodzieńcem. Ale nie będziesz przekonana do żadnego.

Praca

W pracy skupisz się na szkoleniach. Będzie to trudny temat, w którym nie czujesz się najlepiej. Dostaniesz żmudne ćwiczenia i zadania do wykonania.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Zawiedziesz się na znajomości internetowej. Potrzeba sporo czasu, by odbudować na nowo tę relację. W związkach rozczarowanie i kłótnie o finanse.

Praca

Dobra nowina w sprawach finansowych. Jednak ciebie nie do końca to zadowoli. Liczysz na nagrodę znacznie wyższą niż ta, która zostanie ci przedstawiona.