Co Cię czeka w środę, 20 listopada 2019 roku w miłości i pracy? Sprawdź swój horoskop - czy dopisze Ci szczęście? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość, praca, porady.

Skorpion 23.10–21.11

Miłość

Zmęczą cię ciągłe huśtawki nastrojów partnera i napięcie w związku. Poszukasz spokoju i samotności, dzięki którym zaczniesz realizować swoje marzenia, bez oglądania się na pragnienia innych.

Praca

Mów o tym, co ci się nie podoba, a nawet żądaj zmian. Szef doceni twoje szczere opinie.

Twoja szansa: Panuj nad emocjami.

Strzelec 22.11–21.12

Miłość

To będzie dla was burzliwy czas. Oboje będziecie zdenerwowani i to przełoży się na waszą relację. Uważajcie, żeby nie zrobić albo nie powiedzieć sobie czegoś, czego oboje będziecie potem żałować.

Praca

Dostaniesz zadania, które będą od ciebie wymagały sporego wysiłku. Nie bój się, dasz sobie radę.

Twoja szansa: Ucz się języków.

Koziorożec 22.12–19.01

Miłość

Będziesz skłonna do flirtów i podrywania mężczyzn. Im bardziej ci się ktoś spodoba, tym bardziej natarczywe będą twoje zaloty. Na szczęście trafisz na takiego, który lubi być adorowany i zdobywany.

Praca

Sytuacja w firmie się nie zmieni. Przeczekaj trudny czas, ale rozglądaj się za nową pracą.

Twoja szansa: Rozwijaj swój talent.

Wodnik 20.01–18.02

Miłość

Uświadomisz ukochanemu, że nie może cię ograniczać ani kontrolować. Ale sama też powinnaś szanować jego potrzebę wolności. Okaż mu więcej zaufania – on naprawdę na nie zasługuje.

Praca

Przyłóż się do obowiązków. Sumienność i kreatywność mogą ci przynieść awans bądź podwyżkę.

Twoja szansa: Odnów stary kontakt.

Ryby 19.02–20.03

Miłość

Swoją delikatnością będziesz przyciągała mężczyzn, którzy zechcą się tobą zaopiekować, czy tego chcesz, czy nie. W stałym związku przyda się trochę pikanterii, uważaj tylko, abyś nie przeholowała.

Praca

Nie złość się na nadmiar obowiązków. Lekko nie będzie, ale czeka cię godziwe wynagrodzenie.

Twoja szansa: Nie porzucaj marzeń.

Baran 21.03–20.04

Miłość

Wyjaśnisz nieporozumienia z partnerem i żadna kłótnia nie zepsuje już waszej relacji. Staniecie przed ważnym wyzwaniem, z którym doskonale sobie poradzicie.

Praca

W firmie pojawi się ktoś, kto zagrozi twojej pozycji. Rywalizacja wyjdzie ci na dobre – pobudzi twoją kreatywność i przebojowość.

Twoja szansa: Wybaczaj błędy.

Byk 21.04–20.05

Miłość

Nie podejmuj pochopnych decyzji, bo będziesz ich żałować. Jeśli masz wątpliwości co do swoich uczuć albo zastrzeżenia do partnera, pogadaj z nim o tym spokojnie.

Praca

Przed tobą nowe możliwości. Będziesz miała szansę robić rzeczy, o których nawet ci się nie śniło, więc skorzystaj z każdej okazji do rozwoju.

Twoja szansa: Nawiązuj nowe relacje.

Bliźnięta 21.05–21.06

Miłość

Poczujesz duchową więź z mężczyzną, którego niedawno poznałaś. Ciesz się tą znajomością, ale unikaj szybkich deklaracji i nie bagatelizuj tego, co mówią ludzie, którzy znają twojego przystojniaka.

Praca

Wyleczysz się z kompleksów wobec koleżanek i docenisz swoje sukcesy, nawet te drobne.

Twoja szansa: Nie bój się wyzwań.

Rak 22.06–22.07

Miłość

Jeśli uznasz, że nie chcesz tkwić w takim związku, nie przedłużaj tego i zerwij z partnerem. Nie bój się samotności, bo długo ona nie potrwa. Wkrótce poznasz mężczyznę, który okaże się stworzony dla ciebie.

Praca

Powiedz szefowi o swoich bolączkach i oczekiwaniach, pomoże ci.

Twoja szansa: Uważaj na umowy.

Lew 23.07–22.08

Miłość

Będziesz miała wielu adoratorów, a jeden z nich okaże się bardzo skuteczny. Tak cię oczaruje, że już po pierwszej randce uznasz, że chcesz z nim spędzić resztę życia.

Praca

Dostaniesz kuszącą ofertę z konkurencyjnej firmy. Twój szef będzie jednak chciał cię zatrzymać i zgodzi się na wiele twoich warunki.

Twoja szansa: Walcz o swoje prawa.

Panna 23.08–22.09

Miłość

Ukochany wynagrodzi ci to, że ostatnio nie miał dla ciebie zbyt wiele czasu. Będzie robił to, co sprawia ci przyjemność, zasypie cię prezentami i... zaskoczy niespodziewanym pytaniem.

Praca

Przed tobą kilka ważnych decyzji. Podejmij je, kierując się nie tylko rozsądkiem, ale i intuicją.

Twoja szansa: Unikaj plotkarzy.

Waga 23.09–22.10

Miłość

Nareszcie odzyskasz równowagę. Uda ci się załagodzić wszystkie konflikty z ukochanym i otrzymasz od niego wsparcie. Ale to nie wszystko, bo twój partner zaskoczy cię paroma niespodziankami.

Praca

Naucz się asertywności i nie dawaj się tak wykorzystywać. Nie musisz każdemu pomagać i rozwiązywać wszystkich problemów, bo nie starczy ci czasu na własne obowiązki. W finansach spora poprawa, ale oszczędność nadal wskazana.

Twoja szansa: Nie zmieniaj swoich planów.